Si el PAN sigue el mismo camino, en el 2027 será la cuarta fuerza electoral: Mónica Rodríguez

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

“Es como un director técnico (de fútbol): Estuvieron desde los fichajes, dijeron quiénes jugaban y los que se quedaban en la banca, cuáles eran las jugadas (del PAN en la pasada elección), todo lo decidieron y perdimos las 26 diputaciones locales, 16 federales, municipios y ahora salen con que quieren seguir el mismo camino, con las mismas dirigencia, personas y el grupo que actualmente controla el partido, entonces se irá a la cuarta fuerza”, acusó la legisladora panista, Mónica Rodríguez Della Vechia.

Fue una entrevista interesante, extensa y sin desperdicio sobre la encrucijada actual del PAN a nivel estatal y nacional, con los grupos predominantes –el primero encabezado por Eduardo Rivera Pérez y el segundo con Marko Cortés- que intentan mantener el control del partido a través de métodos de elecciones internas, que les permitan sostener su predominio.

Rodríguez Della Vechia, ex diputada federal y actualmente en el Congreso del estado, admitió que la debacle de su partido en los pasados comicios de junio tuvo múltiples razones, como el uso electoral de los programas sociales desde el gobierno federal, pese a que implica aprovecharse de la desigualdad y pobreza en el país: Gobierno federal ha vaciado las arcas nacionales para mantener vigentes sus supuestos grandes proyectos y programas, acusó analista

Pero también reconoció que el blanquiazul cometió errores, como su división interna o la actitud de uno de los grupos de quedarse con el partido como franquicia a través de todas las posiciones en el Comité Directivo Estatal. Además, su actual dirigencia desconoció los liderazgos en el interior de la entidad, como a Nancy Jiménez y muchos más, que no fueron tomados en cuenta.

LA CHICANADA CON QUE EL PRI Y LAS DIRIGENCIAS ESTATAL Y NACIONAL PANISTAS LE QUITARON LA CANDIDATURA

“El PAN no somos unos cuantos, tampoco es franquicia, representa a millones de mexicanos que en ocasiones anteriores han confiado en él, sus votos ahí están, pero hemos perdido identidad” para convivir con otros partidos, admitió la diputada local del blanquiazul: Acusa Mónica Rodríguez que la paupérrima votación del PAN se debió a que se privilegió a un grupo

En la pasada elección, se había anunciado que Rodríguez Della Vechia sería candidata a reelegirse en el distrito que representa actualmente y que ganó en 2021. Pero, poco antes del inicio de la campaña, ella declinó la postulación “por razones personales”.

Entrevistada al respecto, explicó que no había condiciones para contender, porque el PRI y las dirigencias estatal y nacional del PAN –sin decir agua va- decidieron que el distrito en que ella había triunfado en 2021 sería para el tricolor, que nominó al desconocido Víctor Cuaxiloa y le ofrecieron contender por una diputación federal.

Determinó que no existían condiciones para participar, porque ni siquiera le avisaron del movimiento, sino que se enteró a través de columnas periodísticas. Además, los liderazgos del partido le dijeron que solamente operarían para Eduardo Rivera y recordó que en 2021 en Puebla capital hubo un voto diferenciado muy notorio “yo ya había pasado eso, nadie me lo contó, yo lo viví y tengo los números que lo prueban”.

REVISAR EL PRESUNTO MATRIMONIO DE CONVENIENCIA CON EL PRI

Mónica Rodríguez subrayó que sí habría aceptado contender en la pasada elección, en caso de encontrar las condiciones “mínimas de que todos jalemos para el mismo lado”, sin voto diferenciado como en el 2021, “yo por eso comenté que pudo haber sido un trato entre el entonces gobernador Miguel Barbosa y Eduardo Rivera”.

Además del uso electoral de los programas sociales por el gobierno federal, las divisiones internas y el control del partido por parte de un grupo, otra cosa que el PAN tiene que revisar es su política de alianzas con el PRI, porque se tiene que analizar con quién y cuándo coaligarse, además de que no sirve de nada ir juntos a una elección si en los Congresos no se da dicha unidad, puntualizó la legisladora.

“¿Para qué tanta coalición si en el Congreso no hemos votado juntos?, como sucedió en la actual Legislatura de Puebla, donde los priístas no votaron con el PAN, no hubo alguna ocasión en que yo te diga que nos aliamos y sacamos adelante un proyecto”, a diferencia de la legislatura anterior, con Rocío García Olmedo y Javier Casique, cuando sí se logró frenar algunas reformas de Luis Miguel Barbosa: Necesario que nueva Ley de Educación sea discutida: García Olmedo

Rodríguez Della Vechia defendió que la próxima dirección estatal del blanquiazul sea definida por proceso abierto a la militancia, como se hará a nivel y adelantó su objetivo de no renunciar al partido e, incluso, de participar como candidata a su dirigencia, independientemente de cuál método se utilice en el proceso interno.