Mariano Piña Olaya y Manuel Bartlett Díaz, los verdaderos “héroes de esta película, papá”…para el Grupo Proyecta y los beneficiarios del despojo a ejidatarios

Tienen nombres y apellidos los ex gobernadores que, en las décadas de 1980 y 90 persiguieron, despojaron e, incluso, encarcelaron a ejidatarios por quitarles sus tierras y “expropiárselas” a precios ridículos, irrisorios, para causas de “utilidad pública”, como construir el centro comercial Angelópolis, además de hospitales privados, fraccionamientos de lujo y centros educativos particulares y costosísimos, como el Tec de Monterrey o la Universidad Iberoamericana.

Mariano Piña Olaya y Manuel Bartlett Díaz, ambos del PRI, se encargaron de robar, despojar de sus predios a centenares de ejidatarios de San Andrés Cholula, Ocoyucan, a quienes les pagaron menos de un peso por hectárea, para después revenderlas a sus amigos ¿o socios?, quienes se hicieron multimillonarios con la construcción de zonas comerciales, fraccionamientos, clínicas y demás. En total, ambos ex gobernadores expropiaron mil 81 hectáreas.

Antes de que Piña Olaya comenzara el proyecto de expropiación (despojo), 733 hectáreas ya habían sido incautadas o estaban en posesión de grupos empresariales y/o políticos ligados al gobierno, debido a que ejidatarios las habían negociado ante la creciente amenaza en su contra por el estado.

1500 familias, 800 ejidatarios fueron afectados por los ex gobernadores. Varios sufrieron una brutal persecución judicial de los empresarios beneficiados con esta especulación inmobiliaria, En 1993 finalizó la administración de Piña Olaya y se mantenía la disputa por la tierra, pero su sucesor, Manuel Bartlett Díaz –uno de los ex funcionarios federales más cercanos al ex presidente Andrés Manuel López Obrador – mantuvo la misma línea de DESPOJO a los ejidatarios.

MANUEL BARTLETT AGRANDA EL ROBO A LOS EJIDATARIOS Y MELQUIADES MORALES LO INTENTA LEGITIMAR

Aunque en público y en privado Manuel Bartlett Díaz no ocultaba su desprecio por su antecesor, el dinero y los intereses les unen y, por ello, no solamente no frenó el despojo, sino que lo agrandó. Desconoció los amparos y las ventas ilegales en la zona e incorporó las reservas territoriales expropiadas por Piña Olaya a un proyecto más grande, el PEDERREA, Programa de Desarrollo Regional Angelópolis.

El PEDERREA de Piña Olaya y Bartlett Díaz evidenció la intención del gobierno de acabar con la propiedad ejidal, incorporarla a la especulación comercial e inmobiliaria, con la clara finalidad de generar ganancias, favorecer a determinados sectores privados ligados a funcionarios y/o al gobierno y provocar la especulación con las tierras.

Durante estos gobiernos y también el siguiente, el de Melquiades Morales Flores, se convirtió en una práctica común que presuntos inversionistas “particulares”, incluidos funcionarios de administraciones federales, estatales y municipales, compraran tierras ejidales a precios ridículos, para después revenderlas. Sabían que en dicha zona habría programas de urbanización y que, en consecuencia, se detonaría el valor de las tierras.

Otro ex mandatario estatal, Melquiades Morales, no quiso mantenerse ajeno a la especulación y comercialización de esta zona y “donó” hectáreas a NEGOCIOS PRIVADOS, incluida la Universidad Iberoamericana, el Tec de Monterrey e incluso a un presunto parque de diversiones, “Valle Fantástico”, UN ABSOLUTO FIASCO, ya que su propietario, Ricardo Henaine, trajo juegos usados, de tercera mano.

EL “POBRECITO” GRUPO PROYECTA Y SU SUCIO HISTORIAL

La inmobiliaria de moda, Grupo Proyecta, tan defendida por algunos medios nacionales y enemigos políticos del actual gobierno estatal, es encabezada por los hermanos Posada Cueto (Alejandro, Rafael y Gabriel) y lleva largo tiempo en litigios contra pobladores de San Andrés Cholula y Ocoyucan por apropiarse de sus terrenos, que se convertirían en uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes y lujosos de la entidad poblana, Lomas de Angelópolis.

El historial de Grupo Proyecta, su modus operandi, es más que cuestionable, con presiones a los VERDADEROS propietarios de predios, pues algunos de los que mantuvieron un pleito legal con él fueron encarcelados por presuntos delitos de robo y propiedad ajena: Reitera Armenta petición a Grupo Proyecta de donar terreno para construir viviendas de policías

Especulación, despojo, persecución judicial e, incluso, en febrero del año pasado la sospechosa quema de 4 hectáreas del cerro La Sombra en Malacatepec, Ocoyucan, donde se asentaba el campamento Resistencia Tierra y Libertad, que protegía las tierras comunales buscadas por empresas inmobiliarias para expandir el fraccionamiento Lomas de Angelópolis, forman parte de las MÚLTIPLES denuncias de ejidatarios contra el Grupo Proyecta durante décadas.

AVISO

Por Semana Santa, DEBATE tomará un breve receso hasta el próximo 21 de abril.

Sin embargo, Desde Puebla continuará con su labor informativa diaria.