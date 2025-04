Elección extraordinaria en Venustiano Carranza: ¿triunfo del PAN o autoderrota de Morena?

DEBATE

Como era de esperarse, el presidente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, festejó con bombo y platillo la sedicente victoria de su partido en la contienda por el ayuntamiento de Venustiano Carranza, ÚNICO municipio que Morena no ganó en las pasadas elecciones extraordinarias: Morena gana Chignahuapan, Xiutetelco y Ayotoxco

Sí, Venustiano Carranza es un municipio pequeño, con poca o ninguna trascendencia en el marco de una eventual contienda por el gobierno estatal o la mayoría en el Congreso local. Pero no dejaría de ser significativa una victoria de este tipo frente a la APLANADORA MORENISTA, principalmente para un dirigente que apenas llega a su cargo, como Mario Riestra…si no fuera por un enorme pero: TEPJF ratifica triunfo de Mario Riestra en PAN Puebla

Fuentes confiables apuntan que en realidad el blanquiazul NO GANÓ esta elección, sino que Morena se AUTODERROTÓ; es decir, se dejó vencer, porque su candidato, Ernesto García Rodríguez, tendría una gran cercano con cierto personaje hoy rechazado en la cúpula del poder estatal, el ex secretario de Seguridad en el sexenio morenovallista, Ardelio Vargas Fosado.

Según esta versión, en los 4 municipios con procesos extraordinarios la 4T repitió sus candidatos del año pasado y, por ende, en Venustiano Carranza no había por qué hacer una excepción. Sin embargo, el partido oficial no tuvo empacho en dejar caer a García Rodríguez, para no contribuir a fortalecer el predominio de Ardelio Vargas Fosado en el norte del estado: IEEP confirma triunfos de Morena en Chignahuapan y del PAN en Venustiano Carranza

Así que la presunta victoria del alcalde electo panista, Marco Antonio Valencia Ávila y el mismo Mario Riestra Piña sería –más bien- una especie de “autoderrota” de Morena y la 4T y el PAN, tal vez sin saberlo, habría ayudado al morenismo a deshacerse de un ardelista incómodo. ¡Nadie sabe para quién trabaja, principalmente entre los políticos!.

NUEVAMENTE NÉSTOR CAMARILLO LE GANÓ LA PARTIDA A MARIO RIESTRA PIÑA

Otra vez el propietario de la franquicia PRI Puebla y senador PLURINOMINAL, Néstor Camarillo Medina, se comió al presidente estatal del PAN, Mario Riestra Piña. Todo el círculo rojo sabe que el 24 de marzo pasado el priísta “rompió” con el blanquiazul al descartar cualquier alianza en los comicios intermedios del 2027 y lo acusó de tener “acuerdos” con Morena : Video: PRI rompe con el PAN para 2027 tras acusaciones de acuerdos con Morena

Ese mismo día, pero varias horas después, Riestra Piña contestó que el PRI trataba de poner una cortina de humo ante su debacle en Chignahuapan, donde apenas en junio pasado obtuvieron 6 mil votos, pero en la elección intermedia tuvieron menos de 400, después de que su candidato a la alcaldía, Mario Olvera, declinó por “el diablo” Juan Rivera y de que los DUEÑOS del tricolor en dicho municipio, los otrora caciques, Lorenzos Riveras Sr y Jr, se pasaran a la 4T, lo que explica la debacle priísta: PAN Puebla lamenta postura de Néstor Camarillo

Lo que pocos saben es que, en corto, Riestra Piña ya le había avisado a su homólogo del PRI que veía muy complicada una coalición en 2027, porque todos los estudios señalan que el PAN resultó perjudicado con la unión en la disputa presidencial del año pasado ante el rechazo popular creciente al tricolor por sus escándalos históricos de corrupción.

MC, LA OPCIÓN DEL PAN

Además, encuestas serias hechas para el blanquiazul advierten que unirse al priísmo le hace perder identidad y el sentido común les demostró –SIMPLEMENTE – que los tricolores les comen el mandado, los usan, como sucedió en la elección del 2024 por la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan, Quecholac, etc.

Ahí, el PAN se prestó a una VIL SIMULACIÓN, para disfrazar a Antorcha Campesina y al Toñín de “panistas”, darles sus siglas, ayudarles a simular sus desprestigios propios y contribuir a sus victorias en sus procesos: Marko Cortés, Augusta Valentina, Carlos Martínez Amador, Mario Riestra…”tontos útiles” de Néstor Camarillo, Antorcha Campesina ¡y hasta el “tonín”!

Al interior del blanquiazul nacional y local todavía no se define si se buscará una coalición en el proceso concurrente intermedio del 2027, incluso, existiría la opción de ir con Movimiento Ciudadano (MC) que el año pasado rechazó la unión opositora, con el pretexto de que solamente estaban dispuestos a ir con el PAN y PRD, pero no con el tricolor: Fernando Morales descarta alianzas de MC para 2024

Pero ese año habrá elección por la gubernatura de Nuevo León, cuyo actual mandatario, Samuel García, se ha dedicado –DICEN – a perseguir, acosar panistas y no es NADA PROBABLE que ande ansiosito de una alianza PAN-MC, después de que en la contienda presidencial del 2024 priístas y panistas LO BAJARON a la mala de la candidatura principal: Samuel García confirma que no va por presidencia de México en 2024