Eduardo Rivera mintió: Sí se le elevó el índice delictivo cuando fue presidente municipal

Dijo algunas verdades a medias, pero también mentiras completas e, incluso, caravaneó con sombrero ajeno, cuando presumió la supuesta reducción de algunos delitos en la Puebla capital cuando gobernaba él, pero usó datos de TODO el estado, para tratar de tapar que varios ataques, como trata de personas, narcomenudeo, robos a transportista, autopartes, de vehículos, a negocio y en transporte público se ELEVARON ¡hasta 69 por ciento durante su administración!.

Durante el debate entre candidatos al gobierno de Puebla, el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Eduardo Rivera Pérez, presumió que, como presidente municipal de la capital, presuntamente había logrado disminuir la ola delictiva y que, si gana la contienda, haría lo mismo en la entidad. El problema es que mintió, manipuló datos estatales y se los apropió, ya que durante el 2021, antes de que él asumiera el ayuntamiento, la ciudad sumó 28 mil 838 felonías y el año pasado, cuando pidió licencia para contender, se denunciaron 32 mil 315; es decir, 12.1% más.

De acuerdo a cifras oficiales recabadas por Desde Puebla, en 2021, antes de que el actual ayuntamiento entrara en funciones (lo hizo el 15 de octubre del 2021) la Angelópolis contabilizó los ya mencionados 28 mil 838 delitos, un año después, ya con Rivera Pérez como alcalde, ese indicador subió a 31 mil 679 y en 2023 quedó en 32 mil 315.

Los números no mienten. Bajo su mandato la delincuencia aumentó y, hasta la fecha, mantiene una tendencia al alza: Perro llevaba en sus fauces un cráneo humano en la colonia Bosques de Santa Anita

SE DISPARAN ROBOS, NARCOMENUDEO Y TRATA DE PERSONAS

El secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) detalla que en el gobierno del actual candidato del PRI-PAN-PRD a la administración estatal la trata de personas se incrementó en 69 por ciento, los robos en general 17%, narcomenudeo 11%, lesiones dolosas 6%, violencia familiar 5 por ciento.

Lo que Rivera Pérez NO dijo durante el debate es el ESCANDALOSO incremento en varios tipos de hurtos durante su gestión al frente de Puebla capital: El robo a transportistas se elevó 198 por ciento, ataque en transporte 49%, autopartes 37%, vehículos 17%, casa-habitación 15% y a transeúntes 12 por ciento.

Incluso, como se muestra en la gráfica anexada a esta columna, durante el debate, el candidato de la coalición PAN-PRD-PRD presumió la SUPUESTA disminución de homicidios, secuestros y robos de autos y bancos. ¡El problema es que usó datos estatales en los rubros de asesinatos y secuestros, mientras que MINTIÓ en la supuesta reducción de robos de autos!: Se disparan 88.5% investigaciones por homicidio en Puebla capital

Además, cuando era presidente municipal de la capital, reconocía el apoyo del gobernador Sergio Salomón Céspedes en diversos rubros, como seguridad, obra, protección civil, etc, pero, ahora, en campaña, ya se olvidó y ha intentado por todos los medios meter en la contienda al titular del Ejecutivo estatal: Eduardo Rivera y Sergio Salomón entregaron reconocimientos a policías

¡A qué Eduardo Rivera tan mentirosillo y acomodaticio!.

FERNANDO MANZANILLA: NADA CON EL PAN

Mucho alborotó el avispero político el ex secretario de Gobernación estatal, Fernando Manzanilla Prieto, al presentarse en un evento del PAN, la visita de Guadalupe Loaeza, Luis Carlos Ugalde, etc: Fernando Manzanilla, en evento del PAN con Guadalupe Loaeza

Como era de esperarse, las especulaciones brotaron acerca de si Fernando Manzanilla estaba con el blanquiazul en la elección, pero él aclaró que “Nada con el PAN, nada con ningún otro partido político, no estoy participando con ningún partido de manera formal en este proceso, aclaré que estuve en una plática porque comí con Luis Carlos Ugalde.

“Comimos juntos enfrente del hotel y me invitó a escucharlo. Acudí como acudiría a verlo en cualquier otro foro, no entiendo ni siquiera por qué ha sido noticia, después de que acabó de hablar me paré y me fui, hasta ahí”.

Fernando Manzanilla abundó que SÍ respalda al candidato de la 4C al gobierno de Puebla, Alejandro Armenta y, por ende, ayuda en lo que le pide el equipo de campaña y aparece en público con él algunas ocasiones:Fernando Manzanilla se suma al equipo de Alejandro Armenta