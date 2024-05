Directiva del Puebla FC: Tan maletas adentro como fuera de la cancha

DEBATE

Sí, son muy maletas dentro de la cancha, como lo demuestra el hecho de realizar ¡LA PEOR CAMPAÑA EN LA HISTORIA DEL PUEBLA FC!, que concluyó el viernes pasado con una esperada derrota de 2 a 1.

Pero los sedicentes directivos del equipo de fútbol Puebla, encabezados por su presidente, Manuel Jiménez, Gabriel Saucedo (director), Rogelio Roa (titular de negocios), Ángel Catalina (encargado deportivo y Sergio Flores (administrador del estadio), etc, son tan malos dentro como fuera de la cancha, como lo demuestra su desconocimiento e indiferencia hacia Angel Ramos, ex jugador, campeón en la campaña 1982-83, quien necesita una prótesis de rodilla.

Es lógico que el conjunto de la franja esté sumido en la peor crisis futbolística y de imagen pública de su historia, lo que es doblemente doloroso: Primero, porque representa a nuestro estado y ciudad; es decir, Manuel Jiménez, Gabriel Saucedo y su banda ¡hacen el peor uso posible del nombre de la entidad!: Mientras el Club Puebla firmó el que fue su peor torneo, América consiguió el liderato de la Liga MX con la victoria en el Estadio Cuauhtémoc

Además, en la década de los 70s, 80s e inicio de los 90s, el conjunto camotero ganó dos títulos de liga, era protagonista de la misma y la importancia de equipo de la franja –y de la entidad –contribuyó, sin duda, a que el estadio Cuauhtémoc fuera sede de dos mundiales de fútbol en 1970 y 86, cuando en dicha cancha pudimos ver al gran Diego Armando Maradona (q.e.p.d) primero contra Italia y luego ante Uruguay.

DIRECTIVOS ACTUALES, UN DESECHO EN TODA LA EXTENSIÓN DE LA PALABRA

Angel Ramos jugó en el Puebla FC de 1981 a 1988, fue campeón e hizo goles en la campaña 1982-83 y hoy requiere una prótesis para su rodilla izquierda. Sus ex compañeros Paul Moreno, Luis Enrique Fernández, Pedro Soto, Chory Frías, Kino Hernández, Édgar Plascencia, Gustavo Moscoso, Daniel Bartolotta y Carlos Poblete le ayudarán, mediante un encuentro en su beneficio este sábado 4 pm en el llamado “Chivas Santuario”, en San Andrés Cholula, junto a las pirámides.

El equipo médico que requiere Angel (así, sin acento) cuesta 55 mil pesos, cifra considerable para cualquier paciente, pero bastante accesible en un equipo de fútbol que –todavía – está en la primera división profesional de México. Sin embargo, los directivos actuales del conjunto camotero no mantienen NINGUNA RELACIÓN y mucho menos de apoyo hacia los jugadores que, en su momento, sí dieron la sangre y el alma por el Puebla FC y le dieron su primer campeonato.

El partido de apoyo a Angel Ramos se llevará cabo este sábado, 4 pm, en el Chivas Santuario, gracias a la solidaridad de elementos legendarios, como Moi Camacho (portero), Berna Brambila, Ángel Torres, Rubí Valencia y muchos más.

A ver si la directiva que encabezan Manuel Jiménez y Gabriel Saucedo se ponen la del Puebla –literalmente- y se acercan al ex jugador, para respaldarle y, de paso, recibir algunos consejos que SÍ necesitan sobre cómo hacer que un equipo PROFESIONAL sea exitoso, ganador y vuelva a convertirse en un orgullo para los poblanos.

ROGELIO LÓPEZ ANGULO, EL DESPRECIADO

La reciente visita a Huauchinango de los candidatos de la 4T a la presidencia de México y gobierno de Puebla, Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta Mier, dejó muy mal parados a los últimos dos alcaldes: Gustavo Vargas y Rogelio López Angulo, que constataron el desprecio que inspiran, luego de que ambos visitantes no los invitaron al templete y mucho menos quisieron tomarse una foto con ellos.

López Angulo, que trae a Huauchinango por la calle de la amargura y obtuvo la postulación solamente por su relación con el ex secretario estatal de Gobernación, Julio Miguel Huerta, tuvo que tragar bilis cuando los organizadores del evento no le llevaron al presidio, para que su desprestigio como PÉSIMO PRESIDENTE MUNICIPAL no contamine la campaña de Morena y aliados: Video desde Puebla: Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum presentaron sus propuestas de gobierno en Huauchinango

Una vez que el edil huauchinanguense obtuvo la nominación para tratar de reelegirse –al haiga sido como haiga sido, como diría otro político apestado, Felipe Calderón Hinojosa- lo lógico habría sido que el presidente municipal estuviera en el templete, pero se la peló, ni lo vieron ni lo oyeron, como tampoco al ex edil Gustavo Vargas Cabrera, que busca repetir, ahora como candidato del PT y que el viernes estuvo con la ex dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.

En contraste, Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta sí se tomaron la foto con la aspirante del PVEM a la alcaldía, Juanita Mendoza, quien tampoco trae todas consigo, debido a que la gente de la sierra la ve como carta de Ardelio Vargas y, al interior de la 4T, no todos los grupos avalan al ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM), que impulsó a su hija Guadalupe Vargas como aspirante a una diputación local, también por el verde: Video desde Puebla: Lista de candidatos morenistas a diputados locales podría conocerse hoy, dijo Olga Romero

TEXTO ABE

La lucha por la alcaldía de Huauchinango cada día se pone más tensa pero ahora quien lleva la delantera es Eloy Martínez Amador de la coalición PRI PAN PRD quien está limpio y es la primera vez que contiene luego va Rogelio López Angulo va por Morena y Nueva Alianza actual presidente municipal con un historial negro le sigue Juanita Mendoza del Verde Ecologista quien la gente no la quiere toda vez que es apoyada por Ardelio Vargas y el 4 Gustavo Vargas expresidente municipal el cual nos despega y aun sigue insistiendo por poder llegar ala alcaldía la vista de la candidata de Morena a Huauchinango se vio su enojo la ve muy poca gente ya que solo tuvo alrededor de 5 mil. Personas y eso le enojó muchísimo ni el mismo alcalde López Angulo ni al templete subió lo curioso es que la candidata y el mismo Armenta si se tomaron la foto con Juanita Mendoza mientras que el presidente de Ahuazotepec. César Ramírez del PT así como otros alcaldes de Morena se vieron en una esquina del evento reunidos y solos

En Ahuazotepec esta juntado el actual presidente municipal César Ramírez del PT que quiere reelegirse también está su hermano Alfredo Ramírez quien va por la coalición PRI PAN PRD este último lo. Metió a la cárcel el ex Gobernador Miguel Barbosa Huerta por tener nexos con el Moco y el que va Limpio es Juan Daniel Ramírez Ramírez por fuera por México y nueva Alianza según testigos de Ahuazotepec no lo dejaron registrar por la coalición del Pri y dejaron al que está pero Juan Daniel lleva la delantera encontrá de los otros dos candidatos de Ahuazotepec

Zacatlán el actual presidente municipal José Luis Márquez quiere reelegirse y pone así esposa Beatriz Sanchez Barrios como candidata además la candidata de la colisión PRI PRD PAN esta en la lucha de el poder contra estas personas