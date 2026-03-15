Nayeli Salvatori levanta la mano en San Pedro Cholula para 2027 

Jorge Barrientos

La diputada local de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil, manifestó sus aspiraciones políticas rumbo al proceso electoral de 2027.

Señaló que buscaría competir por la presidencia municipal de San Pedro Cholula o bien mantenerse en el Congreso local mediante la reelección.

La legisladora afirmó que será Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el encargado de definir a los perfiles que participarán en la contienda electoral a través de los mecanismos internos de selección, principalmente mediante encuestas aplicadas entre la militancia y simpatizantes.

En entrevista, la diputada aseguró que respetará la decisión que tome su partido respecto a las candidaturas para 2027.

“El partido lo definirá y si salgo bien posicionada pues seguiré y si no seguiré dedicándome a lo que he hecho toda la vida, con mis temas. Soy muy institucional y respeto los procedimientos”, expresó.

En ese sentido, Nayeli Salvatori Bojalil no descartó la posibilidad de buscar la reelección como diputada local; sin embargo, dejó claro que su principal interés político es continuar representando a la población de San Pedro Cholula.

La legisladora también fue cuestionada sobre su reciente participación en la entrega de un apoyo social, evento en el que fue señalada por presuntamente aprovechar el acto para promocionar su imagen, situación que generó críticas y señalamientos de posible proselitismo.

Ante ello, la diputada minimizó las acusaciones y explicó que acudió al evento tras recibir una invitación para impartir una plática, además de que es una práctica habitual que registre en video sus participaciones para compartirlas posteriormente en redes sociales.

Finalmente, sostuvo que el contexto político actual se caracteriza por el “golpeteo” entre actores públicos, consideró que cualquier actividad genera comentarios y polémica; no obstante, reiteró que su futuro político dependerá de los resultados de las encuestas internas que realice Movimiento Regeneración Nacional para definir a sus candidatos rumbo al proceso electoral de 2027.