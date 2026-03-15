50 millones de pesos, lo que Adán Domínguez pretendía que el actual ayuntamiento pague a once empresas que no cumplieron contratos: Tesorero municipal

María Tenahua
El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián, informó que hasta el momento son 11 empresas a las que no se les va a finiquitar lo que se les debe, debido a que no cumplieron con el contrato en las deudas heredada por la anterior administración y que pertenecen al “hoyo financiero”.
En entrevista, explicó que esta situación ya fue notificada a la Contraloría municipal, para que tome cartas en el tema, con el objetivo de que se definan las responsabilidades contra los dueños.
Precisó que la deuda a estas 11 firmas asciende a 50 millones de pesos; sin embargo, se suman 20 millones de factorías, que están comprobando con documentación lo contratado y lo que se cumplió.
You may also like
-
Comienzan ensayos para la procesión de Viernes Santo
-
50% de avance en pavimentación de la calle Reyes Heroles
-
Diputada de Morena acusa poco tiempo de anticipación en las convocatorias a sesiones
-
Que ahora sí: Dicen que el mercado de Huauchinango se abrirá este miércoles
-
Hombre herido de gravedad tras oponerse al asalto en Puebla capital