50 millones de pesos, lo que Adán Domínguez pretendía que el actual ayuntamiento pague a once empresas que no cumplieron contratos: Tesorero municipal

María Tenahua

El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián, informó que hasta el momento son 11 empresas a las que no se les va a finiquitar lo que se les debe, debido a que no cumplieron con el contrato en las deudas heredada por la anterior administración y que pertenecen al “hoyo financiero”.

En entrevista, explicó que esta situación ya fue notificada a la Contraloría municipal, para que tome cartas en el tema, con el objetivo de que se definan las responsabilidades contra los dueños.

Precisó que la deuda a estas 11 firmas asciende a 50 millones de pesos; sin embargo, se suman 20 millones de factorías, que están comprobando con documentación lo contratado y lo que se cumplió.