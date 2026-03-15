Comienzan ensayos para la procesión de Viernes Santo

María Huerta
De cara a la XXXIV Procesión de Viernes Santo, sus integrantes realizaron un ensayo en uno de los costados de la catedral de Puebla.
Cabe recordar que la procesión se llevará a cabo el 3 de abril y partirá del atrio del templo a las 12:00 horas.
7 las imágenes que participan en la procesión y se espera más de 180 mil personas.
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