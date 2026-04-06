Productores consideran “buena” la jornada de paro nacional del campo

LA JORNADA

Ciudad de México. Integrantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) calificaron esta jornada de movilizaciones del paro nacional como “buena” a pesar del intento de desincentivar la manifestación desde días anteriores por parte de diversos actores.

“La aceptación del gobierno muy mal, porque han estado operando desde días atrás y hoy todo el día amenazando a la gente, buscando la manera de desactivar las movilizaciones, pero no nos llaman al diálogo y a la concertación”, señaló Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente en Chihuahua.

Aseguró que “nos han amenazado con meternos a la cárcel, con hacer carpetas de investigación, con levantar denuncias en contra de los compañeros”. También, dijo, les advirtieron que ya no los iban a atender “como si estuviéramos muy deseosos de estar sentados con ellos sin que resuelvan absolutamente nada. Eso no es atenderlos”.

Sobre la entrega de apoyos del gobierno federal a productores, indicó que éstos han sido mínimos y a grupos específicos. De acuerdo con cifras oficiales, en el país hay casi 5 millones de agroproductores y han entregado recursos a poco más de 40 mil, sobre todo aquellos que producen maíz amarillo y blanco, frijol y arroz.

El dirigente puso como ejemplo los apoyos a los estados de Jalisco, de Guanajuato y de Michoacán, y resaltó que “hoy en esta movilización están participando varios compañeros de estos estados”, porque, afirmó, los programas no benefician a todos.

Mencionó que hoy por la noche varios dirigentes tendrán una reunión virtual privada para decidir qué acciones tomarán el día de mañana. Aclaró que algunos de los bloqueos se retirarán en unas horas pero se instalarán de nuevo este martes.