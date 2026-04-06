Los primeros meses de gatos y perros pueden definir su salud para toda la vida

Los primeros meses de vida de gatos y perros son determinantes para su salud y bienestar a largo plazo. Durante esta etapa, factores como la nutrición, la atención veterinaria y el entorno en el que crecen influyen directamente en su desarrollo físico, emocional y conductual.

De acuerdo con Fabiola Rocha, MVZ y gerente de comunicación científica de Royal Canin®, este periodo representa una ventana crítica para sentar las bases de una vida saludable.

“Experiencias como la convivencia con su nueva familia, las primeras visitas al veterinario, la socialización y, especialmente, una nutrición adecuada, son fundamentales para su desarrollo y bienestar futuro”, explica.

La relevancia de estos cuidados se vuelve aún más evidente en contextos de rescate y abandono. En México, donde la cifra de mascotas sin hogar asciende a poco más de 27.9 millones[i], miles de perros y gatos llegan a refugios o casas temporales durante sus primeros meses de vida.

Para Diana Arredondo, fundadora de Catacumberitos en la Ciudad de México, garantizar atención y alimentación adecuada desde el inicio puede cambiar por completo el destino de estos animales.

“Muchos de los cachorros y gatitos que rescatamos llegan en condiciones vulnerables. Proporcionarles una nutrición adecuada, atención veterinaria y un entorno seguro desde sus primeros días es clave para su recuperación y para que puedan tener una segunda oportunidad”, señala.

Especialistas en bienestar animal coinciden en que algunos de los errores más comunes cuando llega una mascota al hogar incluyen:

Retrasar la primera visita al veterinario.

No elegir una alimentación adecuada para su etapa de vida.

Falta de socialización temprana.

Cambiar constantemente sus rutinas.

Subestimar la importancia del entorno.

Comprender la importancia de estas primeras experiencias no solo contribuye a mejorar la calidad de vida de perros y gatos, sino también a fortalecer el vínculo entre las mascotas y las familias que los acompañarán durante toda su vida.

Sobre Royal Canin®

Royal Canin®, empresa de grupo Mars, tiene presencia internacional y cuenta con 50 años de experiencia en investigación y desarrollo de fórmulas para mejorar la Nutrición-Salud de las mascotas. Royal Canin® produce más de 100 fórmulas nutricionales adaptadas a etapa de vida, talla, estilo de vida, raza o padecimiento considerando más de 50 nutrientes que ayudan a obtener un equilibrio en las necesidades específicas de gatos y perros.

Para mayor información favor de visitar www.royalcanin.com.mx/

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En Mars, Incorporated nos guía la convicción de que el mundo que queremos mañana empieza con nuestra forma de hacer negocio hoy. Como empresa familiar de $65 mil millones de dólares, con nuestros 170,000 Asociados, y un diverso y creciente portafolio de productos líderes en el cuidado de mascotas y servicios veterinarios, beneficiamos a los animales de compañía en todo el mundo, así como nuestros productos de calidad en snacks y alimentos deleitan a millones de personas cada día. Producimos algunas de las marcas más queridas a nivel global, como ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M’S®, SNICKERS®, Pringles®, Cheez-It® y BEN’S ORIGINAL™. Nuestra red internacional de hospitales para mascotas, que incluye a BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ y ANICURA™ brinda cuidados veterinarios de alta calidad, y ANTECH® que ofrece capacidades innovadoras en el diagnóstico de mascotas.

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