Video: Se inunda IMSS Xicotepec; hay bebés sin oxígeno

Erika Méndez

El hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Xicotepec se inundó, debido a las intensas lluvias en las últimas horas.

Los trabajadores del nosocomio informaron que hay bebés sin oxígeno y están recibiendo ventilación con ambú.

Hay recién nacidos en estado de salud delicado, urgieron ambulancias para trasladarlos a otros hospitales.

Tampoco cuentan con señal, ni encuentran la manera de cortar la luz para evitar otro accidente.