Video: Se inunda IMSS Xicotepec; hay bebés sin oxígeno

Erika Méndez
El hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Xicotepec se inundó, debido a las intensas lluvias en las últimas horas.
Los trabajadores del nosocomio informaron que hay bebés sin oxígeno y están recibiendo ventilación con ambú.
Hay recién nacidos en estado de salud delicado, urgieron ambulancias para trasladarlos a otros hospitales.
Tampoco cuentan con señal, ni encuentran la manera de cortar la luz para evitar otro accidente.
