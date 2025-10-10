Lluvias fuertes y viento este viernes en Puebla capital   

Desde Puebla

*Puebla, Pue., a 10 de octubre de 2025.-* El Gobierno de la Ciudad informa a la población que de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, se espera un aumento en las condiciones de inestabilidad atmosférica en la capital poblana durante las próximas horas.

Esto se debe a la interacción de un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México con desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur y una onda tropical que se aproxima a la Península de Yucatán.

Estas condiciones generarán un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes en el centro del país.

En Puebla capital, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados estimados entre 15 a 25 mm.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Asimismo, se pronostican vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Estas condiciones pueden generar encharcamientos, caída de ramas o árboles y afectaciones en la movilidad, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil. En caso de tormenta, se aconseja evitar transitar por zonas bajas o con antecedentes de inundaciones, así como alejarse de estructuras inestables, espectaculares y árboles.

Ante cualquier emergencia, se pone a disposición la línea telefónica 911 y los números de atención de Locatel y Protección Civil.