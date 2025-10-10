Video: Gobernador Armenta acudirá a la Sierra Norte a supervisar acciones tras afectaciones por lluvias

Desde Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla informa que, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Marina, Petróleos Mexicanos, Protección Civil Estatal, dependencias estatales y autoridades municipales, se desplegaron equipos, maquinaria y personal especializado para auxiliar a las familias afectadas por las recientes lluvias en la región de la Sierra Norte y sus alrededores.

El gobernador Alejandro Armenta acudirá personalmente a la zona para realizar un recorrido de supervisión y garantizar la atención directa a la población, reafirmando el compromiso de un gobierno cercano, solidario y presente ante cualquier emergencia.

A través del Sistema Estatal DIF, y con el apoyo de los ayuntamientos locales, se habilitaron albergues temporales para salvaguardar la integridad y el bienestar de las personas, especialmente de niñas, niños y adultos mayores.