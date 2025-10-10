Por lluvias, 12 pacientes fueron trasladados de hospital Rural en Villa Ávila Camacho: Zoé Robledo

María Huerta
El director general del IMSS, Zoé Robledo informó que, debido a las inundaciones y fuertes lluvias en el municipio Villa Ávila Camacho, en Puebla, 12 pacientes fueron evacuados del hospital rural “La Ceiba”.
A través de sus redes sociales, Robledo Aburto abundó que entre los 17 pacientes trasladados a otros hospitales se encuentran recién nacidos, niños, mujeres embarazadas, se les brindará apoyo en otros centros de salud.
“Desde el primer momento comenzaron evacuaciones de pacientes a lugares seguros”, apuntó.
