Ganó el fútbol y perdieron la FIFA e Infantino: España conquistó su segundo título mundial

• La Roja derrotó 1-0 a Argentina en tiempo extra y volvió a levantar la Copa del Mundo 16 años después

Leonardo Guzmán Hernández

España volvió a tocar el cielo. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Argentina en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y conquistó su segundo título mundial, repitiendo la hazaña conseguida en Sudáfrica 2010.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 106, cuando Ferran Torres apareció dentro del área para definir un partido que se resolvió en la prórroga.

La final estuvo marcada por el dominio español. Desde el primer minuto, La Roja controló la posesión y generó las ocasiones más peligrosas, obligando a Emiliano Martínez a convertirse en la gran figura de Argentina con una actuación llena de atajadas.

Incluso, España vio cómo se le anuló un gol a Nico Williams por una presunta falta previa, pero nunca dejó de insistir hasta encontrar el premio en los tiempos extra.

Argentina, vigente campeona del mundo, luchó hasta el final, pero no encontró respuestas ofensivas y terminó cediendo la corona.

Con este resultado, España levantó su segunda Copa del Mundo, convirtiéndose nuevamente en campeona 16 años después de Johannesburgo 2010.

Además, el conjunto español cerró un torneo histórico siendo la mejor defensa del campeonato, consolidando un proyecto que ya había conquistado la Eurocopa y que ahora vuelve a colocar al futbol español en la cima del planeta.

Mientras tanto, Lionel Messi se despidió de los Mundiales con el subcampeonato, en una final donde el futbol colectivo español terminó imponiéndose sobre cualquier otra narrativa.