La FIFA sí manipuló algunos partidos, consideraron aficionados desde Puebla

“El campeón del Mundial comenzó su camino en Puebla”

María Huerta

Poblanos señalaron que el campeón del Mundial 2026, España, al ganar uno a cero contra Argentina, inició su camino en Puebla.

Mientras, otros indican que el final del mundial 2026 no fue muy espectacular, ya que hubo mejores partidos durante la contienda que arrancó 11 de junio.

Edgar Hernández acusó que la FIFA manipuló algunos partidos, con ello dejó en vilo la credibilidad de algunos equipos, como Argentina.

Al respecto, Paola de Aguila opinó también que estuvo arreglado y que la final le quitaron un gol a España, tratando de favorecer a Argentina.

En tanto, Edith Sánchez indicó que fue el mundial de las sorpresas, “y conocimos dónde se ubica Cabo Verde”.

Finalmente, Eduardo García añadió que el mundial fue bueno en México, como un gran anfitrión.