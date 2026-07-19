Sheinbaum atestigua la final del Mundial al lado de Trump, Melania y Carney

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum asistió a la final del Mundial de Futbol al lado de sus homólogos de Canadá y Estados Unidos.

La mandataria mexicana atestigua el partido entre Argentina y España al lado del primer ministro de Canadá, Mark Carney, de la primera dama estadunidense Melania Trump y del presidente Donald Trump.

La final se lleva a cabo en el estadio East Rutherford, de Nueva Jersey.

Trump tiene previsto entregar el trofeo de la Copa del Mundo al ganador de la final del domingo entre Argentina y España.

Sheinbaum informó que asistió a la final por invitación del mandatario republicano.