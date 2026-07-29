La poblana Aranza López consigue oro en Centroamericanos

LA JORNADA

Fue parte del equipo de relevo de México en el 4 por 200 estilo libre de natación

En el primer día de participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la nadadora poblana Aranza López, junto a Celia Pulido, Susana Hernández y Ava Chávez, lograron obtener la medalla de oro para México en la prueba de relevos 4×200 metros estilo libre.

Con un tiempo de 8:15.21 minutos, el equipo mexicano superó a Venezuela, que se quedó con la plata, y a Colombia, que obtuvo el bronce.

Este es el primer oro centroamericano para Puebla en esta edición, resultado del trabajo, disciplina y talento de una deportista que pone en alto el nombre del estado.

En reconocimiento a su logro, el gobierno del estado de Puebla, a través de la Secretaría de Deporte y Juventud que encabeza Gaby “La Bonita” Sánchez, entregará un incentivo económico de 100 mil pesos a Aranza López, como parte de los estímulos que se anunciaron por obtención de medalla en los JCC Santo Domingo 2026.