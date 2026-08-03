¡Dominio azteca! México conquista el oro en medio maratón en marcha y fondo en Santo Domingo 2026

TELEDIARIO

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se han convertido en el escenario ideal para que el atletismo mexicano demuestre su poderío regional.

En una muestra de resistencia y estrategia, México se apoderó de las medallas de oro en las pruebas de medio maratón, tanto en la modalidad de carrera de fondo como en el histórico debut de la marcha atlética en esta distancia.

Los atletas aztecas no solo dominaron el podio en ambas ramas, sino que también establecieron marcas históricas que definen el inicio de un nuevo ciclo olímpico, superando las adversas condiciones de humedad y calor de la isla caribeña.

Laura Galván: Resiliencia y Récord Centroamericano

Laura Galván grabó su nombre en la historia de la competición al ganar el medio maratón femenil con un tiempo de 1:13.43 horas.

Esta marca representa un nuevo récord centroamericano, superando por más de un minuto el registro previo de la venezolana Joselyn Brea.

Sin embargo, la hazaña de Galván trascendió lo deportivo; la atleta compitió con el peso emocional de haber perdido recientemente a sus padres, a quienes dedicó cada kilómetro de su recorrido en su debut en esta justa regional.

“Este triunfo se los dedicó a mis papás, definitivamente a ellos les hubiera encantado verme ganar, pero creo que lo que menos puedo hacer es rendirme”.

A pesar de que su entrenador le había instruido enfocarse en ganar la posición y no en el tiempo, el ritmo de Galván fue implacable a pesar de un clima que ella misma calificó como “horrible” debido a la pesadez de la humedad y el calor generado por el esfuerzo físico.

Para sortear este obstáculo, la fondista se preparó previamente en zonas húmedas de Michoacán, lo que le permitió mantener su vigencia y orgullo por representar a México antes de sus próximos retos en el Mundial de Dinamarca.

“Muy contenta por la representación de México, es un orgullo competir por nuestro país, desde pequeña me emocionaba observando al equipo de futbol y ahora que representó al país es emocionante y mi enfoque es hacerlo mientras este vigente, por lo que estoy contenta de lograr la medalla”.

Ricardo Ortiz: Primer monarca de la marcha en 21 km

En la rama varonil de la marcha atlética, Ricardo Ortiz se convirtió en el primer campeón centroamericano de la distancia de medio maratón marcha, prueba que hizo su debut oficial en Santo Domingo 2026.

Con un tiempo de 1:29:41 horas, Ortiz se colgó el oro tras una carrera táctica donde el objetivo primordial fue la posición sobre la marca personal, dadas las exigentes condiciones climáticas que obligaron a los competidores a priorizar la estrategia.

Este triunfo es el fruto de 13 años de trabajo continuo bajo la dirección de su hermano, Alfonso Ortiz.

“La estrategia fue salir a ritmo rápido y aguantar ese paso, sabíamos que a ese ritmo se iba a competir por la medalla, entonces estoy muy satisfecho y contento por ganar la competencia. La verdad que me deja muy contento y motivado e inicio el ciclo olímpico con el pie derecho”.

Tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde finalizó en el lugar 14 de los 20 kilómetros, Ortiz ve en esta medalla de oro el impulso necesario para buscar el podio en Los Ángeles 2028.

El marchista enfatizó que la buena comunicación y el sólido vínculo familiar con su entrenador han sido pilares fundamentales para reflejar estos resultados positivos en su carrera deportiva.

“Mi hermano me lleva entrenando 13 años y fue desde que inicie en mi categoría juvenil… estamos muy contentos por hacer buen equipo y se están reflejando el resultado, ahora vamos por lo más importante que es la medalla en Los Ángeles 2028”.

Alegna González: Paso firme hacia Los Ángeles 2028

Por su parte, Alegna González inició con autoridad su camino rumbo a la próxima cita olímpica al ganar de forma solitaria la prueba femenil de medio maratón marcha.

González registró un tiempo de 1:36:05 horas, dejando a su compatriota Alejandra Ortega en el segundo puesto, asegurando así el 1-2 para la delegación mexicana.

Para Alegna, este triunfo representa cerrar un círculo al participar por primera vez en Centroamericanos y disfrutar de un ambiente que la impulsó a mantener la velocidad durante el circuito.

“La verdad que estoy muy contenta, el circuito estuvo muy bueno… además la vista es increíble y se sentía un gran ambiente que hacía que fuera más rápida la competencia. No me fije en el tiempo porque estas competencias se tratan de otras cosas”.

Después de haber obtenido dos quintos lugares en las ediciones olímpicas de Tokio y París, la marchista se siente motivada para ajustar su entrenamiento de la mano de su preparador y potencializar sus fortalezas.

Con el triunfo en Santo Domingo, González culmina su temporada 2026 y pone la mirada en los Juegos Panamericanos de Lima, donde buscará ratificar su dominio y alcanzar la marca olímpica.

“Este es el inicio del ciclo olímpico… Debo ser muy consciente de lo que quiero buscar en los próximos Juegos Olímpicos, entrenando y cambiando cosas que sabemos que quizá erramos en algún momento y potencializando otras”.