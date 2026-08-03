¡Sin ISAAC! Del Toro no estará con el UAE en la Vuelta a España

EXCELSIOR

La posibilidad de volver a ver a Isaac del Toro en la Vuelta a España tendrá que esperar. El UAE Team Emirates-XRG dio a conocer este lunes la alineación con la que afrontará la última gran vuelta de la temporada y el mexicano no figura entre los ocho corredores elegidos para acompañar a Tadej Pogacar, quien buscará completar uno de los pocos desafíos que todavía le restan en su extraordinaria carrera.

La ausencia de Del Toro llamó la atención debido al crecimiento que ha mostrado durante el último año. Después de consolidarse como una de las grandes promesas del ciclismo internacional y convertirse en uno de los nombres más seguidos del pelotón, existía la expectativa de verlo nuevamente en la ronda española. Sin embargo, la escuadra emiratí optó por una formación de amplia experiencia para respaldar a su líder en una competencia que representa uno de los principales objetivos de la temporada.

El equipo estará conformado por João Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak e Ivo Oliveira, además del propio Pogacar, quien volverá a la Vuelta por primera vez desde 2019.

Pogacar va por la única que le falta

El anuncio llega apenas una semana después de que Pogacar conquistó su quinto Tour de Francia, resultado con el que reafirmó su dominio en el ciclismo internacional. Ahora, el esloveno intentará conquistar la única de las tres grandes vueltas que aún no aparece en su palmarés.

La Vuelta a España fue precisamente la primera gran vuelta que disputó en su carrera. En 2019 sorprendió al finalizar en el tercer lugar de la clasificación general y conquistar tres etapas, aunque desde entonces no había regresado a la competencia española.

Estoy ilusionado de poder decir que regreso a La Vuelta. Fue la primera gran vuelta por etapas de mi carrera y tuve una experiencia increíble. España es un país que me encanta visitar y creo que es el momento de volver”, señaló Pogacar tras confirmarse su participación.

El campeón del Tour de Francia también aseguró que el equipo llega con grandes aspiraciones.

“Estoy muy motivado para terminar bien el año y La Vuelta será un gran objetivo. El equipo es fuerte y esperamos hacer cosas buenas”, afirmó el esloveno.

Del Toro tendrá que esperar

La edición 2026 de la Vuelta a España se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre, comenzará en Mónaco y concluirá en Granada, después de un recorrido cercano a los 3 mil 300 kilómetros y más de 58 mil metros de desnivel positivo. El trazado incluirá dos contrarrelojes individuales y siete etapas de montaña, entre ellas ascensos emblemáticos como La Pandera y el inédito Collado del Alguacil, puerto de categoría especial que será protagonista de la etapa reina.

Mientras Pogacar buscará ingresar al exclusivo grupo de ciclistas que han conquistado el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, Isaac del Toro tendrá que esperar una nueva oportunidad para regresar a la ronda española, una competencia que ya disputó en 2024 y en la que terminó las tres semanas de recorrido durante su primera experiencia en una gran vuelta. Esta vez, el UAE Team Emirates-XRG apostó por un bloque completamente enfocado en respaldar a su líder, dejando al mexicano fuera de una convocatoria que seguramente dará mucho de qué hablar entre los aficionados al ciclismo.