Tras devastar Jamaica, ‘Melissa’ se degrada a huracán categoría 3

El huracán Melissa se dirige hacia Cuba después de tocar tierra en Jamaica como una de las tormentas más poderosas en la Cuenca Atlántica desde que comenzaron los registros hace 174 años, según el Centro Nacional de Huracanes.

El meteoro tocó tierra como tormenta de categoría 5 con vientos de 297 km/h la tarde del martes en el suroeste de Jamaica, cerca de Nueva Esperanza. Se espera que el ojo de la tormenta se aleje de Jamaica el martes por la noche y toque tierra en el sureste de Cuba la madrugada del miércoles, según informó el director del NHC, Michael Brennan. Los residentes de Jamaica y Cuba deben buscar refugio.

El huracán Melissa ha sido degradado desde entonces a categoría 3, pero seguirá siendo una tormenta “poderosa” a medida que avanza por Cuba, las Bahamas y cerca de Bermudas, dijo el NHC .

Al menos siete personas han muerto hasta ahora en el Caribe, incluidas tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana.

“Será la tormenta del siglo con seguridad”, dijo Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales de la Organización Meteorológica Mundial, antes de que la tormenta azotara la isla.

Alrededor de 15 mil jamaicanos se encuentran en refugios y más de 530 mil clientes de electricidad se encuentran sin electricidad, dijeron funcionarios jamaicanos el martes por la tarde.