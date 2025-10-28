Sean “Diddy” Combs saldría libre en mayo de 2028, revela registro penitenciario

LA JORNADA

Nueva York. Las autoridades penitenciarias de Estados Unidos liberarán a Sean “Diddy” Combs el 8 de mayo de 2028, según mostró el lunes un registro en línea de reclusos, tras haber estado encarcelado más de cuatro años por delitos relacionados con la prostitución.

Los fiscales habían solicitado 11 años tras las rejas para Combs, de 55 años, pero el juez de distrito Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses y una multa de 500 mil de dólares a principios de este mes.

La defensa de Diddy ha apelado tanto la condena como la sentencia, lo que podría afectar la fecha indicada por la Oficina Federal de Prisiones.

La fecha refleja el tiempo que el astro del hip hop ya ha cumplido en una cárcel de Brooklyn.

Combs fue absuelto por un jurado en julio de los cargos más graves en su contra —tráfico sexual y crimen organizado—, pero fue condenado por dos cargos de transporte de personas entre estados con fines de prostitución.

Subramanian dijo que estaba obligado por la ley a dictar una sentencia que reflejara la gravedad de los “delitos graves” de Combs, los cuales, según él, “han dañado irreparablemente a dos mujeres”.

El propio Subramanian señaló que el castigo que impuso era significativamente más corto que el rango recomendado por los oficiales de libertad condicional, de 70 a 87 meses.

Le dijo a Combs que confiaba en que “aprovecharás al máximo tu segunda oportunidad”.

Combs contó al tribunal entre lágrimas antes de que el juez dictara sentencia que estaba “verdaderamente arrepentido” por sus acciones.

El cantante se disculpó con su familia y con sus víctimas, diciendo que su comportamiento era “repugnante, vergonzoso y enfermizo”.

Subramanian señaló a Combs que su tiempo en prisión no sería de por vida.

“Vas a superar esto”, dijo el juez a él y a su familia.