Localizan sin vida a Albino Calderón Islas en Naupan

-Ya suman 22 las personas fallecidas por la contingencia en la Sierra Norte.
Desde Puebla
Naupan, Pue.- Como lo ha indicado el gobernador del estado, Alejandro Armenta, las cuadrillas de búsqueda han mantenido una presencia constante en la Sierra Norte, se han reforzado las acciones y como resultado hoy se encontró a un masculino más.
Con esta localización, ya suman 22 las personas fallecidas a consecuencia de las lluvias registradas en Puebla y aún permanecen dos personas desaparecidas con ficha activa.
Liam Tadeo González Lechuga, 6 años, Huauchinango.
Pedro Segura Muñoz, 75 años, Tetela de Ocampo.
