“No me sigas”: Nunca invoques al mundo sobrenatural

Ray Zubiri

“No Me Sigas” es más que una película: es una advertencia. Lo que finges para entretener al público, puede volverse real. Y cuando lo haga, será demasiado tarde para dejar de grabar…. Esta película de terror sobrenatural invita a la audiencia a vivir una experiencia escalofriante – ya que fue filmada para verse exclusivamente en la pantalla grande y ofrecerle al espectador una experiencia única de terror colectivo en el fin de semana más terrorífico del año en una de las más de 900 pantallas de cine que exhibirán la película a partir del 30 de octubre a nivel nacional.

En una apuesta inédita por el terror sobrenatural en español, Blumhouse —la productora responsable de éxitos como El Teléfono Negro, la saga de La Noche del Demonio y Actividad Paranormal— presenta “No Me Sigas”, su primera película original hablada en español y producida en México. “No Me Sigas” fue filmada en secreto en la Ciudad de México y representa un inquietante retrato de la juventud en la era digital a través del lente del horror sobrenatural. La película llegará a la pantalla grande de la mano de Cinépolis Distribución.

Dirigida por los hermanos Ximena y Eduardo Lecuona, y protagonizada por Karla Coronado (Un actor malo), Julia Maqueo (Mujeres asesinas) y Yankel Stevan (Control Z), “No Me Sigas” combina el terror al estilo de Blumhouse con una narrativa anclada a una temática real: los charlatanes de internet que dicen poder invocar entes sobrenaturales.

La historia sigue a Carla, una joven desesperada por viralizarse, que se muda a un edificio supuestamente embrujado y comienza a fingir rituales paranormales en su departamento, pero lo que inicia como una farsa pronto se transforma en una auténtica pesadilla, cuando una entidad maligna comienza a manifestarse frente a sus seguidores y ante ella misma, hasta que ya nadie —ni siquiera Carla— puede distinguir qué es actuación y qué es horror verdadero.

Escrita por Ximena Lecuona —autora de Anything’s Possible y seleccionada por Variety como una de las 10 guionistas más prometedoras en 2022—, la película se filmó en la Ciudad de México durante cuatro semanas. Con un poderoso guion, una duración de 82 minutos y una estética visual moderna y atrapadora, “No Me Sigas” conecta con una generación obsesionada con la exposición, lo viral y el espectáculo digital, para entregar una historia aterradora que se siente real… porque podría serlo.

La película es una coproducción internacional entre Blumhouse y cuatro compañías clave en el impulso del cine de género: la mexicana Maligno Gorehouse, reconocida por Huesera y Párvulos; Edge Films, productora del éxito brasileño Modo Avião; Wild Sheep Content compañía fundada por Erik Barmack (exdirector de originales internacionales de Netflix) y Cinépolis. Esta alianza entre talentos mexicanos y experiencia internacional da como resultado una película que no solo expande el alcance del cine de terror, sino que también reivindica la fuerza creativa de América Latina en el mapa global.

Con música original de Craig Davis Pinson, fotografía de Selene Berazueta y diseño de sonido de Mario Martínez Cobos, “No Me Sigas” se posiciona como uno de los estrenos más esperados para la temporada de Halloween. La cinta se estrenará exclusivamente en cines de México y Centroamérica. Cabe destacar que Wild Sheep Content estará a cargo de su venta internacional.

“Si juegas con fuego te acercarás al infierno”, promete la película, que juega con el lenguaje del performance digital y el “found footage” para invocar una presencia siniestra que se observa desde el otro lado de la pantalla.

"No Me Sigas" es más que una película: es una advertencia. Lo que finges para entretener al público, puede volverse real. Y cuando lo haga, será demasiado tarde para dejar de grabar…..Maligno Gorehouse busca ser el referente latinoamericano para películas de terror, buscando producir dos o tres películas de terror al año. Anteriormente ha co-producido la multipremiada Huesera de Michelle Garza Cervera y la más reciente multi reconocida película Párvulos de Isaac Ezban.Edge Films cuenta en su catálogo con el super éxito Modo Avião, la primera película original de Netflix en Brasil, además de Good Savage, Una Historia de Amor y Guerra y El Club Perfecto, próxima a estrenarse en ViX.Wild Sheep Content fue fundada en 2019 por Erik Barmack, quien fue Head of International Originals en Netflix. Desde su creación, Wild Sheep ha liderado el desarrollo y producción de más de 25 proyectos en 10 territorios, incluidos Like a Dragon: Yakuza para Amazon Prime Japón, y la adaptación de la exitosa serie de Fjällbacka de Camilla Läckberg para TF1. Jimena Rodríguez encabeza Latinoamérica para Wild Sheep, donde ha trabajado con Netflix, Amazon Prime, Videocine y Cinépolis.Cinépolis Distribución se ha consolidado como la distribuidora más importante de cine mexicano en términos de volumen, con más de 60 películas mexicanas estrenadas en salas de cine desde 2015, y con una variedad de géneros y propuestas artísticas y comerciales. Entre sus éxitos de taquilla más importantes se encuentran Un padre no tan padre (2016), Cuando los hijos regresan (2017), Perfectos desconocidos (2018), Solteras (2019), Perdida (2020), Huesera (2023) y Qué Huevos Sofía (2025). Al mismo tiempo, Cinépolis Distribución ha distribuido las películas mexicanas más galardonadas en festivales de los últimos años, como La jaula de oro (2014), Bellas de noche (2016), Los adioses (2018), Museo (2018), Las niñas bien (2019), Chicuarotes (2019), El baile de los 41(2020) y Sin señas particulares (2021).