Rodrigo Abdala anuncia inicio de la credencialización universal de salud

Maria Huerta

El representante de Bienestar federal en Puebla, Rodrigo Abdala, presentó el programa de credencialización universal de salud, que dará inicio en primera instancia en personas mayores de 85 años del 13 al 30 de abril.

Con lo anterior, podrán recibir servicios de salud en cualquier institución médica (IMSS, ISSSTE e ISSSTEP).

En conferencia de prensa, el delegado federal explicó que esta credencial, al mismo tiempo, podrá ser utilizada como identificación oficial.