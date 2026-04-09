Dos camionetas robadas en los últimas horas en Huauchinango

Abelardo Domínguez

¡Ayúdanos a Localizarla!

Es una camioneta tipo Van marca Chevrolet modelo Astro, con placas de circulación TYX-2125 de Puebla.

Fue ROBADA de la Calle Congreso de la Unión en la colonia Rancho Viejo (atrás de FOVISSSTE) en Huauchinango, entre las 3 y las 4 de la

mañana de este jueves.

La segunda camioneta es una Ford color Roja robada en colonia el Cerrito.

Si las han visto o saben dónde está, reportarlas a las autoridades correspondientes