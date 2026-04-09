Gobierno de Puebla consolida alianza anticorrupción entre sector público y privado

-A través de la campaña “Muévete con Integridad” la SEDETRA y SEA fortalecen cultura de legalidad, ética y transparencia.

-Se emitirán dos sellos que incentivarán buenas prácticas en el servicio público y la iniciativa privada.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Con el objetivo de fortalecer la cultura de legalidad y responsabilidad, el gobierno estatal que encabeza Alejandro Armenta Mier consolidó una alianza estratégica entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo y el Sistema Estatal Anticorrupción, que brindará capacitación en ética, integridad y gestión sostenible en el sector productivo, para tal efecto, se firmó un convenio que forma parte de la campaña “Muévete con Integridad”, que incidirá en empresas, instituciones educativas y organizaciones sociales.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que esta acción articula esfuerzos institucionales para fortalecer capacidades en el sector empresarial y generar entornos de confianza. Indicó que Puebla cuenta con el ecosistema de clústeres más grande del país, lo que permite ampliar el alcance de esta estrategia, asimismo, contempla un evento de lanzamiento el 22 de abril, con la participación de universidades tecnológicas, emprendedores, cooperativas, empresas pioneras y responsables de programas de empleo, que se alinea a la visión de rendición de cuentas del Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al respecto, la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Georgina Cesín Andrade, destacó que el trabajo interinstitucional y el fortalecimiento de capacidades en materia de ética e integridad empresarial, contribuyen a generar confianza y a incrementar los valores en el sector. Recordó que la iniciativa “Muévete con Integridad”, propuesta por el Sistema Estatal Anticorrupción, es una estrategia que busca posicionar la integridad como un valor asociado al desarrollo económico, a la confianza y al bienestar mediante la participación de organizaciones y actores sociales.

Esta alianza busca otorgar dos sellos que invitan a generar conciencia: Sello Integridad, garantía de bienestar, que reconoce el compromiso con la promoción de valores de integridad y ética, y el Sello En Puebla se acabó la milpa, que simboliza el rechazo a prácticas de corrupción y la apuesta por una cultura de legalidad.

A la firma del convenio asistieron también la titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Estatal Anticorrupción, Araceli Caselín Espinoza; la directora de Normas y Procedimientos, Nydia Gisela Zea Villeda; la subsecretaria de Industria y Comercio, Mónica Barrientos Sánchez; la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santamaría; y la subsecretaria de Empleo e Inspección, Raquel Medel Valencia.