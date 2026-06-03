El mayor evento deportivo internacional de 2026 estresaría hasta 43% la actividad logística en México

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Retrasos en rutas del 20% y 40% en días de partidos especialmente en la CDMX

El volumen de vehículos de carga en las ciudades sede ya registra un crecimiento promedio de 15%, con potencial de alcanzar hasta 23% entre junio y julio.

La celebración de uno de los eventos deportivos internacionales más importantes que recibirá México en 2026 traerá consigo una llegada extraordinaria de visitantes y una importante derrama económica, pero también pondrá a prueba la capacidad de movilidad, abastecimiento y logística de las principales ciudades sede.

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), México podría recibir alrededor de 836 mil visitantes adicionales durante el Mundial, una cifra que ejercerá presión sobre hoteles, restaurantes, comercios, centros de distribución, transporte y servicios urbanos.

A este escenario se suma un incremento significativo en la actividad logística. Datos de SimpliRoute -startup de Inteligencia Artificial (Deep Tech) especializada en optimización de cadenas de suministro- estiman que la operación logística en México podría crecer hasta 43% respecto a 2025, impulsada por el abastecimiento de hoteles, restaurantes, comercios, centros de entretenimiento y servicios vinculados al torneo.

“Cuando hablamos de Torneos masivos internacionales solemos pensar en estadios y aficionados, pero detrás de cada visitante hay una enorme demanda de abastecimiento. El verdadero reto será mantener funcionando las ciudades mientras aumenta la presión sobre su infraestructura logística”, señaló Álvaro Echeverría, CEO y cofundador de SimpliRoute.

La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey enfrentarán una combinación inédita de movilidad turística, actividad económica y restricciones operativas derivadas de los eventos: el principal factor será la volatilidad que generarán los cierres viales, perímetros de seguridad, accesos restringidos y cambios constantes en las condiciones de circulación.

De acuerdo a SimpliRoute, durante los días de partido, las rutas para el transporte de mercancías que atraviesen zonas cercanas a estadios o de alta concentración, experimentarían retrasos de entre 20% y 40%, especialmente en la CDMX, con restricciones de acceso, controles de seguridad y cambios en la movilidad regular.

La IA entra a la cancha

Durante un evento deportivo internacional de esta magnitud, el aumento de las entregas, abastecimiento a comercios, operación de estadios, hoteles, restaurantes y servicios urbanos presiona fuertemente a las flotas.

Si bien, entre 70% y 80% de la operación logística puede gestionarse con anticipación, SimpliRoute estima que entre 20% y 30% deberá resolverse en tiempo real, conforme evolucionen las condiciones de desplazamiento; bajo esquemas tradicionales de organización, responder a ese nivel de complejidad se vuelve cada vez más difícil.

En este contexto, la inteligencia artificial juega un papel estratégico, gracias al análisis de datos históricos, simulaciones de tráfico, monitoreo en tiempo real y algoritmos de optimización, las empresas pueden anticipar saturaciones, recalcular rutas y reaccionar de forma inmediata ante incidentes, permitiendo un uso más eficiente de la flota.

Los modelos de IA son capaces de interpretar patrones de comportamiento asociados a eventos masivos y proyectar escenarios de congestión antes de que ocurran. Además del reto operativo inmediato, los especialistas consideran que este evento puede acelerar la adopción de tecnologías de movilidad inteligente y de gestión logística avanzada en el país.

Según State of Logistics, estudio regional impulsado por SimpliRoute (cuya edición 2026 ya está abierta a participación), la inteligencia artificial aplicada a la optimización de rutas reduce en promedio 31.26% los kilómetros recorridos, generando menores costos, emisiones y congestión urbana.

“Este evento masivo representa una oportunidad para acelerar la modernización logística del país. Las ciudades que incorporen tecnología para anticipar y gestionar la demanda estarán mejor preparadas incluso para el crecimiento sostenido del comercio electrónico, el turismo y la movilidad en los próximos años”, concluyó Echeverría.

Sobre SimpliRoute

SimpliRoute es la infraestructura de Inteligencia Artificial Nativa (“Deep Tech”) que evoluciona la cadena de suministro global. Respaldada por 12 años de matemática propietaria y 750 millones de kilómetros de datos, nuestra tecnología decodifica la complejidad operativa que hoy limita el crecimiento empresarial.

Operamos en 26 países con más de 1.000 clientes activos, incluyendo corporaciones globales que confían su operación crítica a nuestra tecnología.