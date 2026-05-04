Linares, Orozco y Alvarado se impusieron en Mexbike León

Staff/RG

El colombiano, Alfonso Linares, se adjudicó hoy el triunfo en la categoría Expertos de Mexbike dentro de la cuarta fecha de Súper Copa Roshfrans, que se corrió en León.

“Una gran carrera y un triunfo inobjetable contra pilotos de gran nivel, lo cual le otorga mayor valor a la misma. Me voy feliz de León que tiene unos aficionados fantásticos”, dijo Linares.

El podio de la Expertos fue completado por Felipe Arredondo y Ulysses Escobedo quienes coincidieron en opinar que les fue imposible alcanzar al sudamericano.

En la Intermedios la parte más alta del podio quedó en manos de Joshua Orozco, quien comentó que le costó mucho controlar a Razo que cruzó la meta segundo, pero que afortunadamente pudo conseguirlo. La tercera posición fue para José Luis Canchola.

Victoria para Manuel Alvarado en la Pro 2 y detrás de él aparecen Alex Salgado y Agustín Ramírez.

TOP FIVE MEXBIKE EXPERTOS

ALFONSO LINARES 10:05.433

FELIPE ARREDONDO 10:09.456

ULYSSES ESCOBEDO 10:14.650

ALAIN ESCOBEDO 10:14.753

ERICK DE LA O 10:16.951

TOP FIVE CATEGORÍA INTERMEDIOS

1 JOSHUA ORÓZCO 10:05.433

2 JULIO RAZO 10:09.456

3 JOSÉ LUIS CANCHOLA 10:14.650

4 DANIEL NAVA YAEL 10:14.753

5 OMAR RINCÓN 10:16.951

TOP FIVE MEXBIKE PRO 2

1 MANOLO DE ALVARADO 10:51.498

2 ALEX SALCEDO 10:51.904

3 AGUSTÍN RAMÍREZ 10:52.498

4 SALVADOR MARTÍNEZ 11:00.744

5 RICARDO REYNA 11:00.919