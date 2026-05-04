“El Árabe Racing Team by Compass Blue” firma 1-2 en León y reafirma su dominio en Tractocamiones

Staff/RG

Golpe de autoridad para “El Árabe Racing Team by Compass Blue” en el Autódromo de León, al concretar el 1-2 en la cuarta fecha de los Tractocamiones y confirmarse como el equipo a vencer en la temporada de la Súper Copa Roshfrans. Juan Cantú “El Árabe” se quedó con su primera victoria del año, liderando el poder regiomontano.

En punto de las 14:45, bajo un clima caluroso y con fuerte viento, se puso en marcha la competencia con Cantú desde la pole, al volante del tracto #17. Con oficio y control, impuso condiciones, resistió la presión de sus rivales y marcó la vuelta rápida. En un cierre de alto voltaje, rompió una sequía de dos años, siendo Monterrey 2024 su última victoria.

Santiago Tovar, en el #26, no cedió terreno y firmó el segundo lugar tras una intensa batalla entre los protagonistas del campeonato. Con este resultado, se mantiene como líder general y refuerza su candidatura al título, buscando otro trofeo para sus vitrinas.

Por su parte, Héctor Aguirre, en el #45, finalizó en la cuarta posición luego de disputar el podio en una lucha cerrada. Aunque el equipo no logró el 1-2-3 por tercera fecha consecutiva, sumó puntos valiosos en la clasificación general.

De esta forma, “El Árabe Racing Team by Compass Blue” cierra con fuerza la cuarta fecha de la Súper Copa Roshfrans y apunta a seguir marcando el ritmo en la quinta ronda, programada para el 29 y 30 de agosto en el Autódromo Francisco Villa de Chihuahua.

Media “El Árabe Racing Team by Compass Blue”