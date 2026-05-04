SAS acelera su apuesta por la IA empresarial con nuevas capacidades en SAS Viya, gobernanza, datos, marketing y quantum

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Voceros de SAS señalaron que las nuevas capacidades buscan integrar agentes, copilotos y plataformas de datos en un ecosistema unificado que permita operar la IA con mayor control, velocidad y precisión.

SAS, líder global en datos e IA, reforzó su estrategia de inteligencia artificial (IA) empresarial con una batería de anuncios que abarcan desde nuevas capacidades agénticas en SAS Viya hasta herramientas de gobernanza, gestión de datos, automatización de marketing e iniciativas en inteligencia artificial cuántica. Esto, dentro de su estrategia en donde la empresa busca posicionarse no solo como proveedor de modelos, sino como articulador de una plataforma integral para llevar la IA desde la experimentación hacia entornos productivos, gobernados y de alto impacto. Los anuncios se dieron en el marco de SAS Innovate 2026, la conferencia global de datos e IA de la compañía, celebrada en Dallas, Texas.

Durante la presentación, y en el marco del 50 aniversario de SAS, Bryan Harris, Executive Vice President and Chief Technology Officer at SAS, comentó que desde la compañía se ve un solo planeta y una humanidad compartida. “Esa es la perspectiva que necesitamos tener en este momento con la IA. Porque toda tecnología disruptiva sigue el mismo camino. Esta resuelve el problema, transforma la sociedad y, eventualmente, pasa a formar parte del trasfondo de la vida cotidiana, y al final tenemos en el centro a las personas”.

Para la empresa, esto resalta que la próxima etapa de la IA no pasa únicamente por modelos más potentes, sino por infraestructuras, datos, gobernanza y agentes especializados capaces de operar con criterio empresarial y supervisión humana. Esto refleja el trabajo de SAS durante sus 50 años de operación, en donde se ha convertido en un socio confiable para más de 50.000 clientes, incluyendo la mayoría de las empresas del Fortune 100, en más de 150 países, y a las que ha aportado desde mejorar los servicios públicos y avanzar en la atención médica hasta fortalecer los sistemas financieros y acelerar el descubrimiento científico.

SAS Viya y la IA Agéntica

El primero de los anuncios se enfocó en la evolución de SAS Viya, plataforma que la compañía está fortaleciendo con nuevos asistentes de IA, infraestructura para agentes y herramientas para acelerar la adopción de capacidades agénticas en entornos corporativos. La actualización incluye SAS Viya Copilot, SAS Viya Model Context Protocol (MCP) Server y SAS Agentic AI Accelerator. Con ellas, dijo SAS, se busca convertir a Viya en una base más sólida para construir, conectar y gobernar agentes de IA a escala.

Jared Peterson, Senior Vice President, Global Engineering at SAS, comentó que con estas soluciones incorporadas a SAS Viya, las organizaciones pueden combinar copilotos y agentes con juicio humano, datos confiables y gobernanza empresarial, para que la IA no se limite a generar salidas, sino que impulse decisiones responsables en el mundo real.

Dentro de ese ecosistema, SAS Viya Copilot aparece como un asistente conversacional integrado de forma nativa a los flujos analíticos, capaz de apoyar tareas como descubrimiento de datos, desarrollo de pipelines de modelos, gestión de modelos, inteligencia de decisiones, creación conversacional de dashboards e investigación visual, mediante una capa incrustada en procesos productivos, construida sobre Microsoft Azure AI Services. A eso se suma el SAS Viya Model Context Protocol (MCP) Server, diseñado para exponer las capacidades analíticas y de decisión de SAS a agentes externos bajo el estándar abierto MCP; y el SAS Agentic AI Accelerator, orientado a equipos con distintos niveles de habilidades, desde no-code hasta desarrolladores, para acelerar el paso de la experimentación a la operación. SAS también destacó el rol de Retrieval Agent Manager (RAM), una solución basada en RAG que hoy funciona como producto independiente, pero que más adelante se integrará a Viya para enriquecer respuestas con contexto empresarial.

En conjunto, estas actualizaciones posicionan a SAS Viya como una plataforma gobernada y lista para empresas para IA agéntica, que soporta asistentes de IA y agentes inteligentes que trabajan juntos para multiplicar valor y convertir insights confiables en decisiones reales a escala.

Marketing con agentes

Otro de los anuncios fue la expansión de las capacidades de IA agéntica dentro de SAS Customer Intelligence 360 con agentes de IA especializados diseñados para trabajar junto a los especialistas en marketing. El eje del lanzamiento es un sistema multiagente que incorpora asistentes especializados para audiencias, journeys, búsqueda, correo y recetas, para acelerar la ejecución de campañas sin ceder control ni trazabilidad. Para ello, en lugar de sustituir funciones existentes, la lógica propuesta por SAS es superponer inteligencia sobre los componentes actuales de la plataforma para recuperar objetos, hacer recomendaciones y facilitar la ejecución bajo supervisión humana.

En esa visión, el SAS 360 Agent actúa como una capa de coordinación entre agentes especializados, mientras que Journeys Agent busca reducir la complejidad de crear recorridos de clientes a partir de briefs de texto, imágenes o prompts conversacionales. A ello se suma Search Agent, pensado para responder preguntas operativas y de desempeño dentro del entorno de marketing. SAS plantea que este cambio convierte a Customer Intelligence 360 en un sistema operativo inteligente para la relación con clientes, capaz de aumentar escala, velocidad y precisión.

Eleonora Parlatore, Head of Creative Services and Operations en Global Blue, comentó que “el Journey Agent tiene un gran potencial para agilizar la creación de campañas y mejorar la eficiencia a escala, particularmente al gestionar campañas complejas en múltiples mercados, creando oportunidades claras para mejorar la automatización y simplificar los flujos de trabajo a medida que la herramienta evolución”.

Por su parte, Mike Blanchard, Vice President, Customer Intelligence en SAS, mencionó que “la IA agéntica no consiste en ceder el control a las máquinas. Se trata de crear sistemas que amplifiquen la experiencia humana. La IA puede asistir, recomendar y ejecutar más rápido, pero dentro de límites definidos y con supervisión”.

Gobernanza de la IA

Otro de los anuncios clave fue SAS AI Navigator, una nueva plataforma SaaS orientada a inventariar y gobernar casos de uso de IA en el punto donde generan impacto en el negocio. La compañía dijo que esta propuesta llega en un momento en el que muchas organizaciones ya usan modelos, agentes y copilotos, pero todavía carecen de una visión unificada para saber qué sistemas están operando, bajo qué reglas y con qué nivel de cumplimiento regulatorio. Específicamente, SAS plantea que AI Navigator permitirá alinear esos casos de uso con políticas internas, marcos regulatorios y controles empresariales, sin obligar a las organizaciones a cambiar la forma en que ya construyen IA.

Reggie Townsend, vicepresidente de Ética, Gobernanza e Impacto Social de IA en SAS, afirmó que “la gobernanza de la IA con demasiada frecuencia se percibe como una medida de cumplimiento; sin embargo, es un motor de crecimiento. En lugar de temer que la IA en la sombra ponga en riesgo a la organización, la gobernanza de IA permite a las personas llevar al límite el uso de la IA dentro de un entorno estructurado, transparente y seguro”.

Según un estudio con IDC, el uso de agentes de IA y LLMs avanza más rápido que las inversiones en IA confiable, mientras Gartner prevé que para 2030 más del 40% de las empresas enfrentará incidentes de seguridad o cumplimiento asociados a esa IA paralela.

La plataforma, prevista para el tercer trimestre de 2026 en Microsoft Azure Marketplace, se presenta como una respuesta a la expansión de la “shadow AI”; es decir, el uso no autorizado o no controlado de herramientas de inteligencia artificial dentro de las empresas.

Gestión de datos en la era de la IA

SAS también aprovechó el evento para actualizar la solución SAS Data Management, una renovación enfocada en reforzar la base de datos sobre la cual operan la analítica, la automatización y la IA. De acuerdo con SAS, muchas iniciativas de IA se están frenando no por falta de modelos, sino por entornos de datos fragmentados, procesos manuales de ingeniería y marcos de gobernanza incapaces de escalar con la velocidad que hoy exigen los despliegues productivos. Por eso, el refrescamiento del portafolio se concentra en cuatro líneas. Estos son la gestión de datos lista para IA, gobernanza por diseño, IA agéntica y copilotos, y aceleración analítica cloud-native.

Durante la presentación, Alyssa Farrell, Senior Director of Data and AI Strategy en SAS, dijo que “una plataforma de datos moderna es ahora un requisito de misión crítica a medida que las organizaciones avanzan hacia flujos de trabajo de IA agéntica con menor supervisión humana”.

De acuerdo con una investigación global de SAS, junto con IDC, el 49% de las organizaciones identifica los entornos cloud no centralizados o poco optimizados como la principal barrera para avanzar en IA, mientras el 44% apunta a procesos insuficientes de gobernanza de datos. En ese contexto, la empresa insiste en un modelo en el que la analítica se acerque al dato y no al revés. Allí aparecen herramientas como SAS SpeedyStore, una plataforma analítica cloud-native de alto desempeño integrada con Viya; SAS Data Accelerator, para ejecutar analítica de SAS dentro de entornos de datos ya existentes como warehouses y lakehouses; y compatibilidad con motores embebidos como DuckDB para analizar formatos abiertos como Parquet, CSV y JSON dentro de flujos gobernados.

En paralelo, SAS ligó esta capa fundacional con la automatización inteligente, al destacar herramientas como SAS Viya Copilot for Data Discovery, SAS Viya Copilot for Code Assistance y SAS Data Maker. Esta última enfocada en generar datos sintéticos de alta fidelidad preservando privacidad, auditabilidad y preparación regulatoria.

IA cuántica y el siguiente salto computacional

Asimismo, otro de los anuncios se enfocó en la IA cuántica. Específicamente, SAS presentó resultados de una encuesta a más de 500 líderes globales de distintas industrias para medir la temperatura del mercado frente a esta tecnología.

Entre los hallazgos más relevantes de la encuesta, SAS detectó que la principal barrera de adopción ya no es solamente el costo, sino la incertidumbre sobre usos prácticos en el mundo real, seguida por la falta de personal capacitado, falta de conocimiento o comprensión, la limitada disponibilidad de soluciones y la ausencia de lineamientos regulatorios claros.

Bill Wisotsky, Principal Quantum Architect en SAS, describió ese momento como una etapa de interés alto, pero de cautela comprensible. Añadió que, para ello, SAS trabaja creando casos de uso reales desde ahora y preparando a los clientes para capturar valor cuando el ecosistema madure. La idea, según explicó SAS, no es probar teoría por sí misma, sino entender en qué escenarios el modelo clásico sigue siendo suficiente y dónde la computación cuántica podría aportar en problemas de optimización y complejidad combinatoria.

En esa misma línea, Amy Stout, Head of Quantum Product Strategy en SAS, presentó un adelanto de SAS Quantum Lab, previsto para el cuarto trimestre del año para clientes de SAS Viya. Este es un espacio práctico para aprender, explorar y validar ideas con enfoque de ROI real. Añadió que la plataforma contemplará la capacidad de comparar, lado a lado, entre resultados clásicos, cuánticos e híbridos; capacidades de aceleración que, según pruebas internas, superan 100 veces en velocidad con ahorros de 99% en costos; y un tutor virtual para apoyar el aprendizaje.

Experiencias digitales para aficionados al deporte

Finalmente, el último de los comunicados se enfocó en el área deportiva. Específicamente, se anunció que el club de fútbol,

Liverpool FC utilizará inteligencia artificial (IA) y analítica de datos de SAS para transformar la forma en que interactúa digitalmente con sus seguidores.

Según señalaron, como parte de su alianza multianual con SAS, Liverpool FC está implementando tecnología de marketing impulsada por IA en SAS Customer Intelligence 360, junto con las capacidades avanzadas de datos, analítica y modelado de SAS® Viya®, para ofrecer experiencias digitales relevantes, oportunas y personalizadas a sus fans, al tiempo que sienta las bases para el futuro con una interacción digital más adaptativa y en tiempo real mediante agentes de IA.

Jonathan Moran, Head of Martech Solutions Marketing en SAS, comentó que los principales casos de uso para mejorar la experiencia de los aficionados mediante tecnología SAS incluyen ofertas personalizadas de merchandising; recorridos optimizados; y modelado de engagement de fans.

Por su parte, Chris Jennions, vicepresidente de Marketing de Liverpool FC, afirmó que “nuestro enfoque está en nuestros seguidores, en cómo interactuamos con ellos digitalmente, la calidad de las experiencias digitales que ofrecemos y cómo seguimos ampliando esa audiencia a nivel global. Con SAS Customer Intelligence 360 podemos ofrecer experiencias digitales individualizadas en tiempo real impulsadas por IA, atendiendo a nuestros seguidores mejor que nunca. Igual de importante, nos permite medir claramente el éxito a través del engagement, la conversión y el sentimiento del fan, apoyando la sostenibilidad a largo plazo”.

Los voceros coincidieron en que los anuncios realizados durante SAS Innovate 2026 muestran una estrategia que intenta cubrir toda la cadena de valor de la inteligencia artificial empresarial, la cual va desde la preparación y gobernanza de los datos hasta la operación de asistentes y agentes, pasando por la regulación de casos de uso y la exploración de tecnologías emergentes como la IA cuántica. “Más que una serie de lanzamientos aislados, se busca desarrollar una arquitectura cada vez más integrada, donde la competitividad ya no dependerá solo de tener acceso a IA, sino de poder desplegarla con contexto, control y utilidad real”, concluyó SAS, líder global en datos e IA.

Acerca de SAS

SAS es el líder mundial en datos e IA. Con el software de SAS y las soluciones específicas por industria, las organizaciones transforman los datos en decisiones confiables. SAS le da THE POWER TO KNOW®.

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