Eventos astronómicos del mes de mayo de 2026

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Llega el quinto mes del año y, con él, la gran oportunidad de conocer más sobre nuestro entorno espacial. Una de las mejores postales astronómicas es la Nebulosa Cabeza de Caballo, pero ¿sabes quién la descubrió? Aquí lo platicamos. Al amanecer del 6 de mayo tendremos la lluvia de meteoros η-Acuáridas, que nos ofrecerá hasta 40 fugaces por hora. Esperando tener aún cielos despejados, lanzamos un triple reto del mes: un par de objetos Messier y el cúmulo ꞷ Centauro. No podemos concluir el mes sin las fases de la Luna.

Pero… ¿Quién descubrió la Nebulosa Cabeza de Caballo?

Uno de los objetos astronómicos más llamativos del firmamento nocturno es, sin duda alguna, la Nebulosa Cabeza de Caballo. Esta nebulosa es una nube de gas y polvo frío que bloquea la luz de las estrellas que se encuentran detrás de ella y que, por contraste, se le puede observar. Localizada entre 1500 y 1600 años luz de la Tierra, con un tamaño estimado entre 3.5 y 5 años luz, es una región donde se puede aprender sobre evolución de las nebulosas y sobre la evolución estelar misma. Esta nebulosa es parte del complejo de nubes moleculares de Orión y es observable únicamente con telescopios de apertura grande.

Pero, ¿Quién la descubrió? Nacida en Dundee, Escocia, Williamina Paton Stevens Fleming (1857–1911) emigró a Boston en 1878 sin trabajo y embarazada. Desesperadamente buscó trabajo y, por azares del destino, fue contratada como sirvienta y ama de llaves en la casa de Edward Charles Pickering, director del Observatorio del Harvard College, quien rápidamente detectó su gran capacidad para las ciencias y la contrató para realizar tareas administrativas en el Observatorio, donde posteriormente quedaría integrada formalmente al equipo de investigación, convirtiéndose en una de las primeras “Calculadoras de Harvard”, mujeres encargadas de analizar datos astronómicos.

A lo largo de su carrera, descubrió 59 nebulosas gaseosas, más de 310 estrellas variables, 10 novas y, su mayor descubrimiento, la Nebulosa Cabeza de Caballo. Fue nombrada miembro honorario de la Real Sociedad Astronómica de Londres y, previo a su muerte, el 21 de mayo de 1911, recibió la medalla Guadalupe Almendaro de la Sociedad Astronómica de México.

Otra lluvia de primavera

Cuando la Tierra, en su movimiento anual de traslación en torno al Sol, atraviesa una zona poblada con los fragmentos desprendidos por algún cometa y el campo gravitacional de la Tierra atrapa a uno de esos fragmentos, al entrar en contacto con la atmósfera, se “prende”, por la fricción con el aire, creando así un resplandor luminoso que conocemos como meteoro o comúnmente estrella fugaz.

La lluvia de meteoros η-Acuáridas estará activa entre el 19 de abril y el 28 de mayo, con su máximo el 6 de mayo. La tasa máxima observable será de 40 meteoros por hora, ubicando el radiante (lugar de donde parecen emanar las fugaces) en dirección de la constelación de Acuario. El objeto causante de la lluvia es el cometa 1P/Halley y será observable en la madrugada del 6 de mayo, hacia la parte este de la esfera celeste. La Luna estará en fase gibosa menguante, con una iluminación del 82%, por lo que presentará una interferencia significativa en el cielo, disminuyendo el número de fugaces observables. Para apreciarlas, no se requiere ningún instrumento óptico, sólo buscar un cielo oscuro, un mapa celeste, acomodarse boca arriba, una buena bebida caliente, estar abrigados y mucha paciencia.

El longevo Cúmulo Rosa

El cúmulo globular M5, Cúmulo Rosa o NGC 5904 es uno de los más antiguos de nuestra galaxia, con una edad aproximada de 13 mil millones de años; se ubica en la constelación de la Serpiente. Tiene una masa estimada de entre 100 mil y 500 mil masas solares, se localiza a unos 24,500 años luz de nosotros, con un tamaño de alrededor de 165 años luz, pero su influencia gravitacional se extiende a más de 400 años luz, convirtiéndolo en un objeto realmente interesante.

Fue descubierto en 1702, por Gottfried Kirch, y su esposa María Margarethe, mientras observaban un cometa. En 1764 fue redescubierto por Charles Messier, quien también lo describió como una nebulosa sin estrellas. Finalmente, en 1791, William Herschel pudo identificar más de 200 estrellas.

Para su observación se requieren unos buenos prismáticos astronómicos o telescopios pequeños, pero para poder resolver u observar estrellas en su interior, se necesitará telescopio de apertura mayor a 10 pulgadas.

Otra antigua concentración de estrellas

El cúmulo globular Messier 13, también conocido como M13, NGC 6205 o Gran Cúmulo de Hércules, es una importante concentración de estrellas, descubierto por Edmond Halley en 1714 y catalogado por Charles Messier en 1764.

El objeto, homónimo del héroe mitológico, es un cúmulo globular estelar poblado por unos cientos de miles de estrellas evolucionadas, con una edad estimada de unos 13 mil millones de años, al igual que M5. Se ubica a 25 mil años luz de la Tierra, con un tamaño considerado entre 145 y 150 años luz y un tamaño angular aparente entre 20 – 23 minutos de arco. Su magnitud (medida de brillo) de 5.8 permite su detección en condiciones óptimas de clima y oscuridad nocturna, fácilmente visible con binoculares y pequeños telescopios.

El espectacular cúmulo globular ꞷ Cen

Los cúmulos globulares (cúmulos cerrados o cúmulos esféricos) son grandes concentraciones de estrellas evolucionadas, que forman una envolvente de las galaxias. Por ejemplo, en nuestra galaxia se han contabilizado del orden de 150 cúmulos.

El cúmulo globular más brillante (magnitud aparente 3.6) y masivo de la Vía Láctea es Omega Centauri u ꞷ Cen, del cual se ha estimado que contiene unos diez millones de estrellas, en un diámetro cercano a los 150 años luz. Se localiza a 18,000 años luz de distancia; igualmente, su edad estimada es de unos 12 mil millones de años, aunque tiene un intervalo de edades y metalicidad, que ha llevado a los científicos a estipular ꞷ Cen puede ser el remanente de una galaxia enana, satélite de nuestra galaxia, y que fue absorbida y desintegrada por acción gravitacional de la Vía Láctea.

El cúmulo ꞷ Cen o NGC 5139 fue descubierto por Edmond Halley en 1677, en dirección de la constelación del Centauro, y estará bien ubicado para su observación la mayor parte de la noche, hacia el sur-sureste de la esfera celeste. Para nuestras latitudes es difícil verlo, ya que siempre estará por debajo de los 27 grados de altura, por lo que, aún si tiene horizontes despejados y buenas condiciones climatológicas, necesitará unos binoculares o telescopio pequeño para poderlo observarlo.

Fases de la Luna (horario del centro de México)

Luna Llena Cuarto Menguante Luna Nueva Cuarto Creciente 01 de mayo, 11:23 31 de mayo, 02:45 09 de mayo, 15:11 16 de mayo, 14:02 23 de mayo, 05:11 401,968 km 406,107 km 393,317 km 358,568 km 381,014 km Fecha Distancia Tamaño angular Luna en apogeo 04 de mayo, 16:30 31 de mayo, 22:32 405,787 km 406,332 km 29.4 minutos de arco 29.4 minutos de arco Luna en perigeo 17 de mayo, 07:43 358,057 km 33.4 minutos de arco

El video con los eventos astronómicos del mes de mayo de 2026 se puede consultar en https://youtu.be/Fjp-ko0o2mY