Puebla, estratégica en la transformación tecnológica del país: Celina Peña

– “Defender a México es formar a generaciones que imaginen y sueñen con una república de la ciencia y humanismo, con derechos y soberanía”, afirmó la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del Gobierno de México.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- “En Puebla, donde hace 163 años se defendió la Soberanía Nacional, hoy se reconstruye la patria, se impulsan vocaciones científicas, se fortalece su ecosistema de innovación, se apuesta por el talento y se consolida como un actor estratégico en la transformación tecnológica”, afirmó la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del Gobierno de México, Celina Peña Guzmán, durante la Ceremonia Conmemorativa al 163 Aniversario de la Heroica Defensa del Sitio de la Ciudad de Puebla por el Benemérito Ejército de Oriente en 1863, encabezada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Reafirmó los valores de la Cuarta Transformación al señalar que hoy corresponde a los gobiernos luchar contra la desigualdad y la exclusión con redistribución justa de la riqueza, manejarse con honestidad y cercanía con el pueblo.

En su mensaje, la subsecretaria del gobierno federal Celina Peña Guzmán apuntó que a 163 años de la gesta heroica de 1863, los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación construyen soberanía tecnológica, científica y educativa. Agregó que en el siglo actual defender a México significa detonar capacidades propias, fortalecer una educación pública para el desarrollo del país, la ciencia, humanidades, la innovación al servicio de la justicia social y el bienestar colectivo.

“Defender a México es formar a generaciones que imaginen y sueñen con una república de la ciencia y el humanismo con derechos y soberanía”, afirmó la subsecretaria federal, al subrayar que quienes buscan respaldo y apoyo en el exterior están equivocados y destinados a la derrota.

Puntualizó que en los tiempos actuales corresponde desterrar las narrativas colonialistas y reconstruir la nación con soberanía y democracia. Enfatizó que construyen un país de derechos y justicia social, recordó las palabras de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en la Cumbre de la Democracia en Barcelona. “La democracia implica libertad y la debe acompañar”, apuntó.

En representación del presidente municipal, José Chedraui Budib, el coordinador de Regidores del Ayuntamiento de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, señaló que a 163 años de la gesta heroica, Puebla nuevamente convoca a resistir nuevas formas de presión, intervencionismo extranjero y división del país que pretenden debilitar el proyecto de nación. “Hoy nuestras armas deben ser las ideas, la conciencia, la organización, la solidaridad, la unidad y el profundo amor a Puebla y a la patria”, afirmó Biestro Medinilla.

Recordó que la soberanía se construye como lo hace todos los días la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando hay combate a la pobreza, reducción de la desigualdad y se dignifica el trabajo con aumento a los salarios. “Porque si algo nos ha enseñado Puebla es que la patria se defiende en unidad, con dignidad, memoria y mucho orgullo”.

Durante el acto el gobernador Alejandro Armenta Mier, acompañado por representantes de las Fuerzas Armadas, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Díaz e integrantes del gabinete estatal, montaron una guardia de honor en recuerdo de los combatientes de 1863.

En entrevista posterior a la ceremonia, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que los actos heroicos de hace 163 años inspiran hoy a trabajar, de la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para transformar el orgullo por la defensa de la patria en acciones concretas que impulsen el progreso, el bienestar y el desarrollo de las familias poblanas, mediante un gobierno cercano que recorre los 217 municipios del estado.

En la ceremonia estuvieron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Díaz; representantes de las Fuerzas Armadas; la diputada local, María Soledad Amieva Zamora; la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt e integrantes del gabinete estatal.