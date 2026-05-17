Video: Se quema casa en Tlaola

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Desde Puebla
Reportan incendio de una vivienda en Xaltepuxtla, Tlaola: Llamas y la columna de humo se ven hasta Tenango de las Flores.
No había nadie en el inmueble, que pertenece a una mujer identificada como Heriberta Nava.
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