El Día Mundial del Cáncer de Ovario se conmemora el 8 de mayo

Staff/RG

Cáncer de ovario, enfermedad oncológica de las más agresivas

Mujeres que enfrentan cáncer pueden preservar su fertilidad

Ciudad de México, mayo de 2026. En el marco del Día Mundial del Cáncer de Ovario, que se conmemora cada 8 de mayo, especialistas en salud femenina alertan sobre la necesidad de fortalecer la detección oportuna de esa enfermedad porque afecta la capacidad reproductiva de las pacientes, especialmente en mujeres diagnosticadas durante su etapa fértil.

El cáncer de ovario es considerado una de las neoplasias ginecológicas más agresivas, principalmente porque en muchos casos se diagnostica en etapas avanzadas debido a que sus síntomas iniciales suelen ser vagos o poco específicos, advirtió la doctora Lourdes Flores, especialista certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia (COMEGO).

“Uno de los mayores desafíos del cáncer de ovario es que puede avanzar silenciosamente. Por eso es fundamental generar mayor conciencia sobre sus señales de alerta y la importancia de acudir con especialistas ante cualquier síntoma persistente”, señaló.

Además del impacto oncológico, la especialista explicó que este tipo de cáncer puede afectar de forma significativa el futuro reproductivo de las pacientes, especialmente en mujeres diagnosticadas durante su etapa fértil.

Preservación de la fertilidad en cáncer de ovario: una alternativa cada vez más accesible

Gracias a los avances en oncología ginecológica y medicina reproductiva, hoy existen alternativas que permiten preservar la posibilidad de embarazo en pacientes oncológicas antes de iniciar tratamientos como quimioterapia o radioterapia.

“La preservación de la fertilidad debe formar parte de la conversación médica desde el diagnóstico. No se trata solo de tratar el cáncer, sino también de proteger el proyecto de vida de la paciente cuando sea clínicamente viable”, afirmó.

Entre las principales opciones disponibles destacan la criopreservación de óvulos, la congelación de embriones y la preservación de tejido ovárico, procedimientos que pueden realizarse previo al tratamiento oncológico.

La directora médica de Red Crea Fertilidad, detalló que en sus clínicas se brinda un enfoque integral para pacientes con cáncer que desean conocer sus opciones de fertilidad antes de iniciar tratamiento.

Cáncer de ovario y fertilidad: un tema aún poco discutido

La doctora Flores destacó que persiste un importante desconocimiento entre pacientes y familias sobre la posibilidad de preservar la fertilidad tras un diagnóstico de cáncer, por lo que el Día Mundial del Cáncer de Ovario representa una oportunidad clave para informar y sensibilizar a la población. “El cáncer ya no tiene por qué significar automáticamente el fin del sueño de ser madre. Hoy existen herramientas médicas reales para ofrecer esperanza y alternativas”, concluyó.