Tonantzin Fernández respalda nueva etapa de Morena en Congreso Nacional Extraordinario

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Ratifica su compromiso con el segundo piso de la Cuarta Transformación

CDMX – En el marco del VIII Congreso Nacional Extraordinario, Tonantzin Fernández acudió en su calidad de consejera estatal y nacional a este importante encuentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Con la participación de Alejandro Armenta, la también presidenta municipal de San Pedro Cholula estuvo presente en un momento clave para el movimiento, en el que se llevó a cabo la elección de Ariadna Montiel como dirigente nacional, dando paso a una nueva etapa con rumbo claro y firme compromiso con la transformación de México.

En ese sentido, Tonantzin Fernández felicitó a la nueva dirigente nacional, reconociendo que desde joven ha participado en movimientos estudiantiles, en la lucha contra el desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como su labor en la Secretaría de Bienestar Federal, contribuyendo a que más de 32 millones de familias accedieran a algún programa social.

Asimismo, aseguró que se continuará construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación en México, Puebla y Cholula, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, avanzando con convicción y poniendo siempre al pueblo en el centro de las decisiones.