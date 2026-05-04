Xonita, el peluche más grande del mundo viajó a Chicago

EL VALLE

Xonacatlán, Méx.- Xonita, la osa de peluche más grande del mundo, originaria del municipio de Xonacatlán, en el Estado de México, viajó hasta Chicago, en Estados Unidos, esto como parte de las celebraciones de la Semana de México (Mexicana Week), informó el Consulado General de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con la representación oficial del Gobierno Mexicano, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la osa de peluche Xonita, que también posee el Récord Guinness, viajó hace unos días desde el territorio mexiquense hacia Illinois, en el estado de Chicago en tierras americanas y este fin de semana engalanó una exposición en el Round Lake Beach & Cultural Civic Center, cuyo acceso fue abierto a toda la comunidad.

“La visita de Xonita es parte de un esfuerzo para resaltar la cultura mexiquense en Chicago”, compartieron a través de plataformas oficiales.

Con la exposición del peluche que mide 19.41 metros, el Consulado Mexicano ofreció a la comunidad mexicana que radica en territorio estadounidense y los habitantes americanos se tomaron fotos con la monumental pieza que en 2019 recibió el título del oso de peluche más grande del mundo.

Al respecto, Productores de Peluche Unidos de Xonacatlán, agradecieron el apoyo a dicho proyecto que pretende impulsar la principal actividad del municipio y representa el talento de las y los artesanos mexiquenses en búsqueda de nuevos espacios para proyectar su labor a nivel internacional.

“Gracias por su apoyo incondicional, por creer en este gran sueño y por ser parte de la historia de Xonita, nuestra osa de peluche que con orgullo representa a nuestro municipio como ganadora del Récord Guinness. Hoy Xonita ha cruzado fronteras y se encuentra en Chicago, Illinois, llevando un pedacito de Xonacatlán hasta Estados Unidos”, compartieron.