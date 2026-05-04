Pável Gaspar respalda nueva dirigencia nacional de Morena 

Jorge Barrientos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado de Puebla, Pável Gaspar, expresó su respaldo a la nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que en el partido no habrá cabida a la corrupción.

En entrevista, el legislador destacó que la llegada de Montiel a la dirigencia representa una oportunidad para fortalecer la vida interna del instituto político y consolidar sus principios.

Subrayó que uno de los principales compromisos de la nueva dirigencia será garantizar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del partido.

Pável Gaspar enfatizó que Morena debe mantenerse firme en los valores que le dieron origen, por lo que cualquier conducta irregular será rechazada de manera contundente. “No habrá espacio para la corrupción al interior del partido; se actuará con responsabilidad y apego a la ley”, puntualizó.

Asimismo, reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con la dirigencia nacional para impulsar una agenda que responda a las demandas ciudadanas y fortalezca el proyecto político del movimiento en Puebla y en el país.

Finalmente, el diputado local confió en que la nueva etapa de Morena permitirá consolidar la unidad interna y reforzar la confianza de la ciudadanía en el partido.