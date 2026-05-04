Video: Asesinaron a conductor de tractocamión en la México Puebla

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Desde Puebla

El conductor de un tractocamión fue asesinado a balazos por sujetos, que provocaron se impactara contra la barra de contención del kilómetro 171 de la autopista Puebla-Orizaba, en Quecholac.

De acuerdo a los primeros reportes, el operador circulaba con dirección a Puebla cuando fue interceptado por hombres armados, que intentaron despojarlo de la pesada unidad.

En el ataque, el conductor recibió varios disparos y perdió el control del camión, se estrelló contra la barrera metálica lateral.