Video: Asesinaron a conductor de tractocamión en la México Puebla

https://x.com/desachyroberto/status/2051325203137826951?s=48
Desde Puebla
El conductor de un tractocamión fue asesinado a balazos por sujetos, que provocaron se impactara contra la barra de contención del kilómetro 171 de la autopista Puebla-Orizaba, en Quecholac.
De acuerdo a los primeros reportes, el operador circulaba con dirección a Puebla cuando fue interceptado por hombres armados, que intentaron despojarlo de la pesada unidad.
En el ataque, el conductor recibió varios disparos y perdió el control del camión, se estrelló contra la barrera metálica lateral.
You may also like
-
Xonita, el peluche más grande del mundo viajó a Chicago
-
Buscadores, Formadores, Entrenadores y Seleccionadores: ¿en México los tenemos a todos actualmente…?
-
Linares, Orozco y Alvarado se impusieron en Mexbike León
-
“El Árabe Racing Team by Compass Blue” firma 1-2 en León y reafirma su dominio en Tractocamiones
-
América y Pumas empatan en un Clásico Capitalino lleno de drama y emociones