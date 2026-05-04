Papa León XIV recibirá a Marco Rubio el jueves en el Vaticano; reunión privada busca bajar tensiones

EL UNIVERSAL

En abril, León XIV fue abiertamente crítico de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en un gesto que desató la furia de la Casa Banca

El papa León XIV recibirá el jueves al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó este lunes el Vaticano, apenas semanas después de las duras críticas al pontífice por parte del presidente, Donald Trump.

La visita privada con el jefe de la diplomacia estadounidense, tendrá lugar a las 11:30 (09:30 GMT), según un calendario publicado en el sitio de medios del Vaticano.

Una fuente vaticana confirmó el domingo a la AFP las informaciones de la prensa local de que la reunión era un intento de “descongelar” las relaciones entre el líder de los mil 400 millones de católicos del mundo y el gobierno estadounidense.

También se espera que Rubio se reúna con sus homólogos del Vaticano, Pietro Parolin, y de Italia, Antonio Tajani, durante su estancia en Roma, según una fuente del gobierno italiano citada el domingo.

Rubio también había solicitado una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de las aliadas europeas más cercanas de Trump.

León se ha pronunciado cada vez con mayor frecuencia contra los conflictos internacionales y los políticos que los libran.

En abril, León XIV fue abiertamente crítico de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en un gesto que desató la furia de la Casa Banca.

Trump respondió con una feroz crítica a León, tachándolo de “hombre que no cree en detener el crimen” y de “jugar con un país que quiere un arma nuclear”, en referencia a Irán.

Trump publicó posteriormente una imagen generada por IA que aparentemente lo representaba a él mismo como Jesucristo.

La visita del jueves será la segunda reunión del papa y Rubio.

El secretario de Estado fue recibido en el Vaticano junto con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en mayo de 2025, apenas unos días después de que León fuera elegido papa.