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Sismo magnitud preliminar 6 remece centro y sur de México

By Redaccion1 / 4 mayo, 2026

LA JORNADA

Ciudad de México. Un sismo de magnitud preliminar seis se registró la mañana de este lunes 04 de mayo. De acuerdo con el Sismológico Nacional, el epicentro se localizó cerca de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

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