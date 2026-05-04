Sismo magnitud preliminar 6 remece centro y sur de México

LA JORNADA
Ciudad de México. Un sismo de magnitud preliminar seis se registró la mañana de este lunes 04 de mayo. De acuerdo con el Sismológico Nacional, el epicentro se localizó cerca de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
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