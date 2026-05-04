Inició la semana con leve sismo con epicentro en Oaxaca

- Hasta ahora, saldo blanco
María Tenahua
Este lunes, en la capital poblana inició la semana con un sismo preliminar de 5.8 con epicentro en el estado de Oaxaca, hasta ahora con saldo blanco.
Después de las 9 de la mañana sonó la alarma sísmica, algunos ciudadanos en el transporte público se dieron cuenta, porque sonó la alarma en la radio.
Ante esto, se observó que algunos ciudadanos salieron a las calles.
Asimismo, autoridades realizaron la revisión de protocolo en los edificios de la ciudad.
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