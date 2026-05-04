Video: Devela Alejandro Armenta la nueva estatua del General Ignacio Zaragoza

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier develó la nueva estatua del General Ignacio Zaragoza, que instalaron frente al Arco de Loreto, sobre la 2 Norte en Puebla.

Acompañado por diputados del Congreso local y funcionarios locales, indicó que es una figura de orgullo.

Y que es parte del ejemplo de lo que buscan hacer en todas las entradas y salidas de Puebla, a fin de que luzcan esplendorosas con monumentos.