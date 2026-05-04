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Video: Devela Alejandro Armenta la nueva estatua del General Ignacio Zaragoza

By Roberto Desachy / 4 mayo, 2026

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier develó la nueva estatua del General Ignacio Zaragoza, que instalaron frente al Arco de Loreto, sobre la 2 Norte en Puebla.

Acompañado por diputados del Congreso local y funcionarios locales, indicó que es una figura de orgullo.

Y que es parte del ejemplo de lo que buscan hacer en todas las entradas y salidas de Puebla, a fin de que luzcan esplendorosas con monumentos.

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