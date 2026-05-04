Randal Willars gana plata para México en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados

LA JORNADA

Ciudad de México. La selección mexicana firmó una destacada actuación en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, celebrada en Pekín, China, certamen organizado por World Aquatics, al ubicarse en la segunda posición del medallero general con cinco preseas: tres de plata y dos de bronce; mientras que China lideró la clasificación con ocho oros, dos platas y un bronce.

En la jornada dominical, el olímpico Randal Willars Valdez subió al podio por segunda ocasión en el Centro Acuático Nacional de Pekín, ahora con la medalla de plata en la plataforma de 10 metros varonil, al registrar 538.15 puntos, quedando a 4.80 unidades del local Yuming Bai, quien se llevó el oro con 542.95. El también anfitrión, Junjie Lian completo el podio con bronce y 506.80 unidades.

En camino al podio, el neoleonés superó en la eliminatoria directa al ucranio Mark Hrytsenko por 258.15 puntos contra 255.10, mientras que en semifinales avanzó con un acumulado de 494.30 unidades. En esta misma prueba, su compatriota Kevin Berlín Reyes concluyó su participación en la fase eliminatoria tras enfrentar al chino Junjie Lian.

En trampolín de 3 metros femenil, Aranza Vázquez Montaño avanzó a la semifinal tras imponerse a la colombiana Daniela Zapata por 191.10 puntos contra 160.50; posteriormente, finalizó su participación en esta fase al ubicarse en el tercer sitio del Grupo 1, con 308.10 unidades. Por su parte, María Fernanda García Sixtos concluyó su actuación en la ronda eliminatoria, tras enfrentar a la china Jia Chen.

La Copa del Mundo de Clavados 2026 constó de dos etapas, culminando con esta Súper Final, en la que participan los 12 mejores atletas del ranking general de World Aquatics en pruebas individuales, así como las ocho mejores parejas o equipos en pruebas sincronizadas y de equipo mixto.