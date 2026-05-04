Instruye Sheinbaum al Gabinete de Seguridad coordinarse con gobierno interino de Sinaloa

La Jornada

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que tras la solicitud de licencia que hiciera el gobernador Rubén Rocha al cargo, instruyó al Gabinete de Seguridad a acudir a Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla para ratificar los términos de colaboración con el gobierno de Sinaloa para preservar la seguridad en la entidad.

Destacó que hasta ahora, el momento en que se encuentra el proceso de solicitud de extradición del Departamento de Justicia estadunidense contra Rocha y otros funcionarios, mencionó que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitarle a la Fiscalía General de la República analizar si hay elementos de prueba para que fuera procedente la solicitud.

La mandataria puntualizó que esta se origina a partir de que en una oficina del distrito sur de Nueva York se presenta la denuncia. Por eso se pidió a la Cancillería porque se está pidiendo la detención urgente con motivos de extradición. “La cancillería plantea ¿por qué es tan urgente? ¿qué pruebas tienen?”. La FGR le pide más pruebas, porque no vienen las pruebas que acrediten la urgencia. Eso es lo que va. Contesta y en este caso porque es tan urgente”.

Señaló que es tiempo de principios y un principio que no es negociable es la soberanía, con cualquier gobernador, incluso de la oposición. “Nunca en en la historia habían pedido con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador, que me corresponde, la defensa de la soberanía y en segundo la justicia. Lo que debe prevalecer es verdad, justicia y la soberanía”.

Sheinbaum se preguntó “¿Qué objetivo tenía sacarlo de ocho columnas si saben que debería haber confidencialidad?”.

También cuestionó las críticas de su visita a Palenque que ya estaba programada porque es la unión entre el Tren Interoceánico y el Tren Maya, pero ya están diciendo “ya fue la Presidenta a pedir línea. No tendría nada de malo que me reuniera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No me reuní, pero ya fue a pedir línea,, desde Palenque están orientado la política nacional, tiene mucho de misoginia como si la presidenta no pudiera tomar

Recordó que en su momento, México envió a Estados Unidos a “94 jefes de organizaciones criminales que estaban detenidos, de todos los grupos criminales” . Destacó que la estrategia de seguridad permitió reducir en un 44 por ciento los homicidios registrados en México. Se detuvo a un alcalde de Tequila, surgido de Morena, por sus nexos con el crimen organizado o al alcalde de Teuchitlán que pertenece a Movimiento Ciudadano, por los hechos ocurridos en ese municipios. “Por ciento, uno de los hermanos de este alcalde por vínculos con huachicol”.

Sheinbaum consideró que a partir de que en una Corte de Nueva York solicitó la detención provisional con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha y otros nueve servidores se ha desatado una campaña de la derecha nacional e internacional adjudicando corrupción a su movimiento.

“Nosotros no protegemos a nadie. Llegamos al poder para acabar con el régimen de corrupción. Hasta ahora sino hubiéramos acabado la corrupción del pasado no habría un billón de pesos para programas del Bienestar”. No habría más recaudación y no habrían salido 13.5 millones de personas de la pobreza.

De acuerdo al gobierno federal, existe una confusión en torno a lo que realmente es la solicitud presentada por el Departamento de Justicia, pues en el Tratado de Extradición hay dos procedimientos diferenciados: un solicitud formal de extradición y un solicitud de aprehensión con fines de extradición en virtud de que hay una urgencia por la posible sustracción u obstrucción de la justicia.

En la interpretación del gobierno mexicano, la petición que se formuló la semana pasada fue una petición de aprehensión por la urgencia, pero, en principio no está acreditada la urgencia. Por ello se requerirá mayor número de pruebas que acrediten esa urgencia. Una vez que sea enviadas más pruebas, correría el plazo de sesenta días en los cuales, la Fiscalía General de la República turne el expediente ante un juez de control para que este determine si es procedente.