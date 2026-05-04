Semifinales Liga MX Femenil 2026: ¿Cómo se juegan los partidos, cuándo y dónde ver en vivo

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Semifinales del Clausura 2026: América, Rayadas, Pachuca y Toluca buscan la final. Fechas tentativas, formato, transmisión y criterios definidos

La Liga MX Femenil entra en su etapa decisiva del Clausura 2026 con las semifinales ya definidas: América, Rayadas, Pachuca y Toluca son los cuatro equipos que siguen con vida en la pelea por el título, después de una ronda de cuartos de final que dejó eliminaciones importantes y cruces atractivos rumbo a la Gran Final.

Las Águilas llegan como líderes de la fase regular y con ventaja deportiva, mientras que Rayadas también mantiene el beneficio de cerrar su serie en casa por su posición en la tabla. Del otro lado, Toluca aparece como una de las grandes sorpresas del torneo tras eliminar a Tigres, vigente campeón, y Pachuca confirmó su lugar entre las cuatro mejores con una remontada ante Chivas.

Las semifinales se jugarán a visita recíproca, con partidos de ida y vuelta. El formato conserva la importancia de la tabla general, ya que los equipos mejor ubicados tienen derecho a recibir el segundo partido de la eliminatoria, un factor clave en caso de empate global.

Las fechas y horarios oficiales todavía deben ser confirmados por la Liga MX Femenil, aunque el calendario tentativo apunta a que las idas se disputen entre el miércoles 6 y jueves 7 de mayo, mientras que las vueltas se jugarían el sábado 9 y domingo 10 de mayo.

Así se juegan las semifinales de la Liga MX Femenil 2026

Los cruces de semifinales del Clausura 2026 quedaron de la siguiente manera: América vs Toluca y Rayadas vs Pachuca. Por la posición en la tabla, Toluca abriría la serie ante América, mientras que las Águilas cerrarían en el Estadio Ciudad de los Deportes. En la otra llave, Pachuca recibiría el primer duelo ante Monterrey, y Rayadas tendría la vuelta en el Gigante de Acero.

América avanzó tras superar 4-3 en el global a FC Juárez, Rayadas eliminó a Cruz Azul con un 5-1 global, Toluca dejó fuera a Tigres con marcador agregado de 4-2, y Pachuca remontó ante Chivas para instalarse en semifinales con un 3-2 global. Estos resultados dejaron fuera a dos protagonistas habituales de la Liga MX Femenil: Tigres y Chivas.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Liga MX Femenil 2026?

A falta del anuncio oficial de horarios, las semifinales se disputarían esta misma semana. Los partidos de ida están previstos de forma tentativa para el miércoles 6 y jueves 7 de mayo, mientras que los encuentros de vuelta se jugarían el sábado 9 y domingo 10 de mayo, fechas en las que se conocerían a las dos finalistas del Clausura 2026.

El acomodo de los partidos dependerá del calendario oficial que publique la Liga MX Femenil, pero el orden de las series ya está marcado por la clasificación: Toluca vs América y Pachuca vs Rayadas serían los duelos de ida, mientras que América vs Toluca y Rayadas vs Pachuca cerrarían las eliminatorias en las sedes de los equipos mejor posicionados.

¿Quién transmite en vivo la Liga MX Femenil 2026 y dónde ver por TV las semifinales?

La transmisión de las semifinales de la Liga MX Femenil 2026 dependerá de la sede de cada partido y de los acuerdos de cada club local. Durante la Liguilla, las opciones de transmisión se han repartido entre Fox One, Tubi, TUDN, ViX y el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil, por lo que cada encuentro deberá revisarse una vez que se publiquen los horarios oficiales.

Para ver los partidos en vivo por TV o streaming, la recomendación es revisar la programación oficial antes de cada encuentro, ya que las señales pueden cambiar entre ida y vuelta. Además, Claro Sports dará seguimiento completo a la fase final del fútbol femenil mexicano, con la cobertura de resultados, previas y el camino rumbo a la final.

¿Cuáles son los criterios de desempate en la Liga MX Femenil y cómo se avanza a la final?

En cuartos de final y semifinales avanza el equipo que marque más goles en el marcador global después de los dos partidos. Si la serie termina empatada tras los 180 minutos, el primer criterio de desempate es la posición en la tabla general, por lo que pasa el club que terminó mejor ubicado después de las 17 jornadas.

Con ese criterio, América y Rayadas tienen ventaja deportiva en sus respectivas series, ya que fueron primero y segundo lugar de la fase regular. Esto significa que, si América empata en el global ante Toluca, las Águilas avanzan; lo mismo ocurriría con Rayadas ante Pachuca. La final tiene un criterio distinto: si el global queda igualado, el título se define desde el punto penal.