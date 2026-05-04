10 mil 500 estudiantes y maestros, al Desfile Cívico Militar

Erika Méndez
En total, 10 mil 500 estudiantes y maestros de educación básica participarán en el Desfile Cívico Militar de este 5 de mayo.
En conferencia de prensa, el titular de la secretaría de Educación Pública (SEP), Manuel Viveros, aseguró que se brindará apoyo para los menores del interior del estado se trasladen a la capital.
Además, habrá diversos puntos de asistencia médica e hidratación y sanitarios para estudiantes.
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