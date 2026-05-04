Así quedó Checo Pérez en el GP de Miami ¿en qué posición finalizó?

AS MÉXICO

Cuatro de cuatro para Sergio Pérez. En su momento el objetivo de Cadillac era acabar las carreras y al menos ‘Checo’ lo ha logrado. Pérez finalizó en el décimo sexto lugar en el Gran Premio Miami, en un domingo sumamente tranquilo para el mexicano, quien prácticamente no tuvo luchas en pistas.

La carrera inició muy bien para ‘Checo’. El mexicano arrancó vigésimo por la descalificación de Hadjar y rápidamente ganó posiciones. Tras la primera vuelta, Pérez puso su Cadillac en la décimo séptima posición al rebasar a Bottas, Stroll y el propio Alonso.

El inicio fue un poco turbulento para el mexicano pues tuvo algún toque, que para su fortuna no generó daños severos en su monoplaza. Ya en la vuelta 3, Isack Hadjar dejó en el camino a Sergio quien bajó al décimo octavo lugar por unos instantes, sin embargo, esto duró poco

Hadjar y Gasly se fueron al muro en un par incidentes totalmente distintos. Con ello, ‘Checo’ avanzó varias posiciones, pues antes de los accidentes había rebasado a Stroll y gracias a la parada de Verstappen, logró subir hasta el puesto 13.

A partir de ahí, todo fue hacia atrás. La amenaza de la lluvia estaba latente pero nunca llegó, mientras tanto ‘Checo’ fue superado por Verstappen para regresar al décimo cuarto puesto y Bortoleto también hizo lo propio con el mexicano quien pasó al décimo quinto sito.

‘Checo’ en tierra de nadie

Desde la vuelta 15 hasta el final, se podría decir que ‘Checo’ corrió en tierra de nadie. Sin tener oportunidad de rebasar, pues estaba muy lejos del auto de adelante y tampoco era presionado gracias a su buena ventaja sobre sus rivales.

Hasta la vuelta 30, ‘Checo’ visitó los pits para cambiar al compuesto duro y solo perdió una posición para ser 16°. Ya hacia al final todo se centró en Alonso, aunque antes hay que decir que los líderes le sacaron una vuelta al mexicano.

‘Checo’ subió un lugar por la parada de Alonso, pero hacia el final, con gomas nuevas y suaves, el español superó a Pérez para ganarle un lugar. Así, ‘Checo’ cruza la línea de meta en el décimo sexto sitio con todavía mucho por trabajar para Cadillac.