Claudia Sheinbaum estará en el Desfile del 5 de mayo en Puebla: García Parra

Erika Méndez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará en el Desfile Cívico Militar del 5 de Mayo en Puebla, informó el coordinador del gabinete, José Luis García Parra.

En conferencia de prensa, indicó que las actividades iniciarán a las 9:00 horas con la toma de protesta de los conscriptos del Sistema Militar Nacional y a las 10:00 horas arrancarán los contingentes.

En otro tema, el funcionario estatal destacó que más 90% de los viajes en el helicóptero del estado es para atender emergencias médicas y Protección Civil (PC).

Explicó que la información se reserva con el objetivo de proteger a los beneficiarios del servicio, no para ocultar algo.