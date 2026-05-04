Claudia Sheinbaum estará en el Desfile del 5 de mayo en Puebla: García Parra

Erika Méndez
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará en el Desfile Cívico Militar del 5 de Mayo en Puebla, informó el coordinador del gabinete, José Luis García Parra.
En conferencia de prensa, indicó que las actividades iniciarán a las 9:00 horas con la toma de protesta de los conscriptos del Sistema Militar Nacional y a las 10:00 horas arrancarán los contingentes.
En otro tema, el funcionario estatal destacó que más 90% de los viajes en el helicóptero del estado es para atender emergencias médicas y Protección Civil (PC).
Explicó que la información se reserva con el objetivo de proteger a los beneficiarios del servicio, no para ocultar algo.
You may also like
-
10 mil 500 estudiantes y maestros, al Desfile Cívico Militar
-
Instruye Sheinbaum al Gabinete de Seguridad coordinarse con gobierno interino de Sinaloa
-
Video: Devela Alejandro Armenta la nueva estatua del General Ignacio Zaragoza
-
Inició la semana con leve sismo con epicentro en Oaxaca
-
Video: Asesinaron a conductor de tractocamión en la México Puebla