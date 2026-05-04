Desfile 5 de Mayo estará monitoreado: Pepe Chedraui

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, garantizó que el Desfile 5 de Mayo se realice con total tranquilidad, debido a que se estará monitoreando edesde las cámaras de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI).

Desde esta dirección, señaló que el monitoreo comenzó este día, que toda la tecnología funcione de manera correcta, con el objetivo de reaccionar de manera inmediata en caso de alguna anomalía.

“Trabajamos de forma conjunta con los gobiernos federal y estatal, para que esta actividad, tan esperada por los poblanos, se desarrolle en total calma y paz, en un ambiente familiar”, enfatizó.

Asimismo, indicó que, para este martes 5 de mayo, se desplegará un operativo especial con elementos de la SSC, Protección Civil, Gestión de Riesgos, trabajadoras del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), las naranjitas, quienes, al concluir el desfile, intervendrán para limpiar donde marchan los contingentes.